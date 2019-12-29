IG美妝女神「李詩語」年度好貨推薦　跑趴前敷8分鐘急救面膜，妝感超級服貼

一年將盡，《美麗佳人》集結當紅美妝部落客們的年度愛用推薦，包括新生代美妝部落客Ariel 李詩語今年最難忘的美感體驗、愛不釋手的保養彩妝，同時加碼年終脫魯跑趴必備推薦，以及最心機的PARTY妝容Tips，做妳的最佳應援！

優雅不失風格的年終必敗清單

新生代美妝部落客 Ariel 李詩語，才經營近一年的自媒體，就有不錯成績，在IG上時常可見她分享看秀見聞及時尚穿搭，皮膚極好的她對美容保養也有獨到見解，這下就是她的年度愛用好貨大分享！

Q：今年用過最好用的產品是什麼？

Ariel 李詩語：我是一個不愛複雜保養步驟的人，「Cle de Peau Beaute 精萃光采激光晶露」可以說是今年度我的最愛！只要這一罐就可以解決我肌膚熬夜乾燥、暗沈的問題，有一次我肌膚況非常不好，當晚加強使用後，隔天肌膚立即有感，連化妝師都對它馬上提升肌膚細緻光澤度感到驚艷，是會一直回購下去的產品。

過去，我有一個壞習慣會去咬嘴唇，所以雙唇容易乾裂，La Mer 今年推出的「修護唇萃」成了我愛不釋手的保養之一，這個比護唇膏更好攜帶使用，喜歡它的涼感能夠立即豐盈唇部輪廓，滋潤的成份能保護並明顯柔化唇部紋路線條。

Q：年度最令你愛不釋手的彩妝？

Ariel 李詩語：Cle de Peau Beaute 限量推出的「喀什米爾訂製唇膏和服之夢限量版」色選很適合亞洲人，大紅的色澤飽和濃郁，擦上後氣場驚人卻不會顯老氣，很適合出席正式活動。

Q：出席過最棒的美妝活動是？

Ariel 李詩語：今年受 Cle de Peau Beaute 邀請去日本參加記者會，這是我的第一場海外美妝體驗，感受到了美妝品牌和媒體的親切、熱情，減低我臨行前的緊張，此行也結合慈善活動，我很榮幸能一同響應。

值得一提的是在日本我也採訪了品牌代言人費莉絲蒂瓊斯 Felicity Jones ，能與好萊塢明星面對面對談是十分難得的經驗， Felicity Jones人很有氣質也有問必答，展現了親民作風，讓我秒被圈粉。

Q：今年經歷最難忘的美麗體驗？

Ariel 李詩語：應該就是去巴黎參與高級訂製時裝週，對我來說高訂的每一場秀都像在欣賞藝術品，令人感動不已，尤其是今年我穿到自己很喜歡的品牌 Giambattista Valli 的禮服，加上香格里拉願意借場地讓我拍照，完全是美夢成真！

我永遠記得當飯店房務將粉紅色大禮服送到房間時，一切就像在演電影般夢幻，當時我內心很激動，朋友們看到照片也都讚嘆不已，這是今年我最難忘的回憶。

Ariel 李詩語跑趴前必做美肌Tips

●會使用 La Mer 煥釆醒膚面膜，這款面膜號稱8分鐘面膜，我會當成重要活動前的急救產品使用，洗完臉後厚敷一層搭配按摩，約8到10分鐘拭去，接著上底妝，妝感會超級服貼，好像從底層透出很細緻的透明光澤。

●跑趴回到家，再累我也一定會卸妝，就算不跑趴我也很常熬夜追劇，再晚清潔都會做得很仔細，我會先用眼唇卸妝液敷在眼周清潔眼妝，然後用卸妝乳溫和地清潔臉部肌膚，再洗臉，這樣做能確保後續保養品被完整吸收。

Ariel推薦產品清單

La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜，NT$11,800。

La Mer 修護唇萃，NT$3,100。

La Mer 煥釆醒膚面膜，NT$7,200。

Cle de Peau Beaute 精萃光采激光晶露，NT$5,400。

Cle de Peau Beaute 喀什米爾訂製唇膏和服之夢限量版，NT$2,000。

Cle de Peau Beaute 奢華訂製釉光唇菁萃，NT$1,600。

Cle de Peau Beaute 光采奢華恆霧粉霜，NT$3,300。

Ipsa 逆齡肌力活膚霜，NT$6,000。

Ipsa 淨化歸0前導精萃，NT$3,000。

Laura Mercier 煥顏凝露，NT$1,500。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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