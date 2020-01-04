是時候換換口味了！從歐美時尚超模的外出穿搭取經，一起化身洋派女孩

總是不經被洋派女孩的穿搭給吸引嗎？今日就讓我們一起從歐美超模的穿搭取經吧：

顯少亞洲女孩嘗試的皮褲，卻時常出現在歐美女孩的穿搭中。像是Chiara Ferragni就將毛絨絨的短版上衣搭上漆皮貼身長褲，再以混搭的手鍊與項鍊勾勒出個性氛圍，同時也使衣裝多了華麗的層次感。

從歐美興起的短版Cropped Tee也是許多年輕女孩的熱愛款式，不僅性感又能展現結實的人魚線，簡單與長＆短褲搭配就時髦有型。

又或者今年流行的V領＋胸前抽繩設計上衣更能將姣好身材完美襯托。

將連身衣搭配上帥氣的低腰西裝褲，透過腰側露出的肌膚比例展現性感的小心機。

雖說許多長輩依然不理解破損丹寧褲的時髦之處到底在哪，但它獨具的魅力就是這樣強大！造型時除了與T-shirt或襯衫搭配，也可像Gigi Hadid選擇V領設計西裝外套，外罩一件大衣淡化不羈感。

誰說穿上古典風的上衣就要從頭到尾一身氣質？許多洋派的女孩都會選擇搭配上一頂報童帽、腳踩軍靴…透過相異風格的配件替衣裝注入個人酷帥品味。

寬寬鬆鬆的Oversized T-shirt也能穿出時髦的Tomboy風！好比Kendall Jenner這身打扮，下身就配上了同為寬鬆的束口褲，最後再將褲管紮進靴子，帶出一翻率性的瀟灑氣息。

又或者如Elsa Hosk將上衣紮進褲頭內，此時的靴子則可選擇鞋身較長的款式，如此的調整與變化才不會造成五五身型的形成喔。

另外考驗臀部曲線的單車褲也是時下必嘗試款！上身的搭配則可以休閒風的大學Tee為主選，夾雜運動氣息同時又帶有摩登氛圍，尤其Hailey Biber戴上墨鏡和腳踩運動球鞋更為造型感加乘。

若是外出約會時，不妨將大學Tee以襯衫或西裝外套取代，帶出現代摩登風範。

然而酷帥的皮革夾克則幾乎是人手一件的選擇，簡單一個休閒造型再罩上皮革夾克後隨即時髦感Up Up！

另外陷阱妹喜愛的下身失蹤造型也是許多年輕歐美女孩的外出穿搭，此時的造型加分點就在於配件，如帽子、耳環、和鞋子的選擇了。想走辣妹路線的即可穿上一雙過膝長靴，又或者棒球帽＋大尺寸耳環，都可展現此風格喔！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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