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仙女部落客鄭雅勻公開年度最愛好貨！法國元老級香水回頭率100%

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Profile：鄭雅勻Selina，以模特兒身份出道，隨後定期在社群網站上發表保養美妝、時尚穿搭資訊，其清新型象受到歡迎，也常自居仙女與粉絲互動。

Q：今年用過最好用的產品是什麼？

鄭雅勻Selina：本來非常愛用Lancome的小黑安瓶，沒想到今年小黑瓶「超未來肌因賦活露」升級後，完全超越我對小黑安瓶的依賴，我都會擠足整管的量按摩臉部，連脖子手肘細節處都不會放過，沒在開完笑我現在手肘細嫩堪稱網紅之最！

Shisedo今年推出的激彈密系列精華和眼霜，也是今年用過保養品中的黑馬，本來並不特別期待，但用了後立即有感，肌膚的緊緻度變得不錯，令我驚喜。

Q：年度最令你愛不釋手的香氛？

鄭雅勻Selina：一直以來我都很喜歡法國女人浪漫優雅又自信的氣質，和仙女的形象不謀而合，今年我去法國時在香水店中與Belle de Nuit巧遇，一開始只是覺得它的包裝極美，聞到了其味道是帶著花果氣息的甜蜜女人味，我馬上覺得它就是我想像中法國女人該有的香氣，是最佳約會香水，每次使用詢問度和回頭率都非常高。

Q：出席過最棒的美妝活動是？

鄭雅勻Selina：今年5月我應 Albion 邀請，前去日本參觀他們的白金教育訓練中心、實驗室及位於熊本的工廠。會這麼興奮主要是因為我一直都是 Albion 的愛用支持者，能夠從消費者躍升為深度訪談者，真心覺得感動。

再者據說這是日本 Albion 創社以來首度開放海外媒體參訪，我與有榮焉。我要說Albion的工廠自動化和無菌程度真的超越我想像，加上教育訓練中心對第一線銷售人員的專業哉培和照顧，可以看到一個永續經營的企業如何在運轉，這個經驗真的很難得！

Q：今年經歷最難忘的美麗體驗？

鄭雅勻Selina：9月的時候於華山展出的「Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展」。這個展覽以四大主題共六間展間，呈現Tiffany的美鑽世界，可以探見 Tiffany 的嚴謹堅持及精湛工藝，從鑽石的開採、篩選至雕琢，讓我更深入了解這門鑽石工藝。展場中也透過真實情侶拍攝的Tiffany形象廣告，傳遞各種形式的承諾及人與人之間的情感連結，是今年度我最難忘的美感體驗。

鄭雅勻Selina跑趴前必做美肌Tips

●跑趴最怕脫妝，卻又沒有時間補妝，我會先用Albion的健康化妝水濕敷，「健水」最顯著的功效即為發揮安定作用，啟動調節機制，讓肌膚乖乖聽話。

●我會挑選光澤質感的底妝，然後讓粉感降到最低，同時注意底妝不要太厚，一整天下來才不容易乾裂。

●本身的唇型比較豐厚，所以不會再使用具侵略性大紅色口紅，會以紫桃紅色的唇彩為主，能襯托我的膚色，也帶點神祕感。

Selina 推薦產品清單

Lancome 超未來肌因賦活露，NT$3,000。
Shisedo 激彈密澎潤眼霜，NT$2,300。
Shisedo 激彈密晶球抗皺精萃，NT$2,800。
Albion 健康化妝水N，NT$2,800。
Belle de Nuit 香水，約40歐元。
Estee Lauder粉保濕訂製粉底精華SPF20．PA+++，NT$2,050。
Cle de Peau Beaute 和服之夢限量蜜粉餅，NT$3,200。
Chantecaille 花妍絲漾唇彩，NT$1,800。
Fenty Beauty Diamond Bomb Allover Diamond Veil，約38美金。
Kylie Cosmetics Shimmer Eye Glaze，約20美元。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人
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