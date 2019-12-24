全台唯一「樂高旗艦店」超狂！拿杯子零件裝到滿　還有獨家刻字服務

▲遠百信義樂高授權專賣店12／25開幕。（圖／喜事提供）

記者蔡惠如／綜合報導

遠百信義A13終於要在12／25正式對外見客，其中亮點店家之一莫過於120坪大的樂高授權旗艦店，主打零件「自選樂」，不但包含人物跟積木都能自選，打造屬於自己的樂高風格，此外還有全台獨家的「樂高刻字機服務」，能夠在鑰匙圈上刻字，另有開幕獨賣商品，樂高迷們一定要走一趟！

台灣首間樂高授權專賣店LCS即將在遠百信義開幕，占地約120坪相當大，門口有巨大的樂高人偶迎賓，且店鋪造景充滿台灣在地風味，天燈馬賽克牆、全台最大台北特色地景、珍珠奶茶等台灣意象都在裡面，讓民眾在樂高樂園裡享受濃濃的在地風。

而首間授權店也有許多獨家特色，如人偶、積木自選等，店內提供各式樂高人偶表情、服裝、髮式及配件，民眾使用專用購物盒，可挑選三款任意組合的人偶自選樂，選擇獨一無二的自選人偶加上配件購買，店面也會隨季節替換特色，提供耶誕主題、生日主題以及特殊服裝及配件，3個人偶售價349元；零件則以2款尺寸專用杯，只要裝得下，不分零件數量、大小、重量即可購買，單杯售價449元起。

而店內還有人偶掃描機與刻字服務，掃描機只需將手掌置於感應器，便會顯示出你的代表人偶，而全台獨有的樂高刻字機服務，則可將自己喜愛的文字顆在鑰匙圈上，可選擇單面與雙面，售價300元至380元。