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RICHARD MILLE演繹時尚運動風　RM 33-02 超薄錶亮相

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▲▼ Richard Mille RM33-02。（圖／公關照）

▲RM 33-02自動上鍊腕錶限量發售140只。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

完美結合時尚與運動風，瑞士名錶RICHARD MILLE有新詮釋，重新演繹2011年問世的RM 033腕錶，推出首款Carbon TPT®碳纖維打造的圓形超薄腕錶：RM 33-02，錶殼線條將酒桶型設計的曲線美與圓形的優雅融為一體，邊緣凹凸的獨特設計充滿個性，是一款適合每日佩戴、不受場合限制的錶款。

▲▼ Richard Mille RM33-02。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE技術總監Julien Boillat認為RM 33-02 腕錶將生活中的時尚風格與運動風格巧妙融為一體。

帶領團隊催生RM 33-02腕錶的品牌技術總監Julien Boillat表示，保留前一代RM 033錶款特色，RM 33-02自動上鍊腕錶更強化了設計線條，錶殼和面盤等腕錶的外部元件均經過了全新演繹，以突顯其運動風格。錶圈與錶底蓋採用Carbon TPT®碳纖維打造，搭配緞面打磨紅金錶環；而錶帶的設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道凹槽設計，小細節的講究為錶款注入活力。

▲▼Richard Mille。（圖／品牌提供）

▲RM 33-02腕錶以Carbon TPT®碳纖維與紅金材質打造，錶帶的設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道凹槽設計。

超薄機芯也是成就RM 33-02自動上鍊腕錶時尚設計的重要關鍵，內部搭載五級鈦合金材質的RMXP1鏤空機芯，配備偏心設計的鉑金微型自動盤，因此機芯的厚度僅有2.60毫米，雖然纖薄，但所有招牌特色都不減分毫，採用濕噴砂和Titalyt®處理的底板，表面經過拉伸、微噴砂和緞光處理，並以純手工修飾倒角，展現頂級品牌的精緻工藝。

▲▼ Richard Mille RM33-02。（圖／公關照）

▲RM 33-02腕錶的錶背可欣賞五級鈦合金材質的RMXP1鏤空機芯。

獨特的超薄機芯是RM 33-02自動上鍊腕錶面盤主角，上覆堅硬的兩條鈦金軌道，大而鮮明的5N金質時標點綴其上，不僅摩登也便於讀時，是外觀與實用兼具的錶款，限量發售140只。

▲▼ Richard Mille RM33-02。（圖／公關照）

▲RMXP1鏤空機芯雖然纖薄，但RICHARD MILLE特有的設計架構不減分毫。

關鍵字：

RICHARD MILLE
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