林心如35萬愛馬仕鱷魚皮包幫高調　亮色系襯好心情　

▲林心如宣傳自己設計的服裝，同時搭配愛馬仕的鱷魚皮Lindy包。（圖／翻攝loveruby_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

林心如近日與潮流品牌ROCKCOCO推新聯名「我心如我」系列，她穿上新裝認真宣傳，不忘搭配重量級包款，拎出女性夢幻品牌愛馬仕（Hermes）約35萬元的30公分款藍色鱷魚皮Lindy包；粉紅色是另一個令她難以抗拒的顏色，背著剛入手的寶格麗（BVLGARI）桃紅色Serpenti Forever包拍照，亮色包款完全襯出她的好心情。

▲林心如背桃紅色的寶格麗包很搶眼。（圖／翻攝loveruby_official IG）

近日林心如拎出的包款，全是讓人想多看幾眼的搶眼色系，搭休閒裝的愛馬仕Lindy鱷魚皮包就是少見的珍稀款；而背起來時髦帥氣的寶格麗Serpenti Forever Star Studs艷麗碧璽色小牛皮肩背包，上面點綴星星與鉚釘元素，超級高調。

▲寶格麗Serpenti Forever Star Studs艷麗碧璽色小牛皮肩背包，73,300元。（圖／寶格麗提供，以下同）

粉紅色的勢力明年春夏還會持續延燒，寶格麗熱賣的Serpenti Forever系列將推出霓虹紫水晶色小牛皮肩背包、薔薇石英粉色小牛皮手提肩背包等款式，不同層次的粉色調勾動甜美系女性。

▲寶格麗2020春夏款Serpenti Forever霓虹紫水晶色小牛皮肩背包（左）72,300元，薔薇石英粉色小牛皮手提肩背包83,300元。