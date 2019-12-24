fb ig video ETtoday search mobile

遠百直擊／A13開幕前搶先逛　新馬辣飽覽101、Fika Fika限定餐點揭曉

> >

▲遠百信義A13將於明（25日）正式對外試營運，《ET FASHION》先帶你逛店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

遠百信義A13將於明（25日）正式對外試營運，今開放媒體逛店，跟著《ET FASHION》的腳步直擊這地下3層、地上14層的超狂建築，包括亞洲50間最佳咖啡店Fika Fika、專供夜貓族的14樓深夜食堂系列，真實面貌終於曝光。

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠百信義挑高視野飽覽台北101美景。（圖／記者鮑璿安攝）

作為信義區第15間百貨，遠百信義A13店亮點相當多元，建築上採用地下3層、地上14層，在百貨內就能遠眺信義區美景，將台北101地標盡收眼底。記者實際走訪第14層樓，為了迎合信義區的深夜文化，針對夜貓子打造營業到凌晨兩點的深夜食堂系列，包括美式餐廳HOOTERS、福來許等餐飲，都提供遠百A13獨賣餐點。就連知名吃到飽連鎖品牌「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」坐在店內就能欣賞窗外美景，兼具景觀餐廳性能，CP值爆表。全新燒肉品牌「YKNK club」，號稱KTV與和牛雙結合，在包廂內就能邊唱邊吃，豐富信義區的深夜選擇。

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」變景觀餐廳；全新燒肉品牌「YKNK club」內藏KTV，豐富夜貓族的深夜選擇。（圖／記者鮑璿安攝）

往下走至三樓，全台唯一「樂高旗艦店」就在此，目前暫不對外開放，不過佔地120坪，店面設計大走台灣風，將在地文化包括珍珠奶茶、天燈等造型全融匯進店，更提供全台獨家的「樂高刻字機服務」，打造專屬單品，也成為遠百信義A13開幕的一大亮點。

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲全台唯一「樂高旗艦店」25日對外開幕。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，獲選為亞洲50間最佳咖啡店的「Fika Fika」就坐落在地下3層，延續品牌原有的北歐簡潔風格，以白色與木頭色作為主調相當舒適，信義限定餐點有一熱一冷的「威士忌咖啡」，熱的是由拿鐵綜合咖啡豆、鮮奶和美國波本威士忌所以調製，冰飲則是沒有藥水味的泥煤威士忌與台灣百勝村的咖啡豆所製成，口感相當有趣。鬆餅部分像是「波本威士忌奶油肉桂蘋果」，不僅將裸麥威士忌與鮮奶油混合，還有肉桂風味的奶油煎蘋果，味道層次豐富。

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠百信義。（圖／記者鮑璿安攝）

▲亞洲50間最佳咖啡店的「Fika Fika」，信義限定餐點「波本威士忌奶油肉桂蘋果」。（圖／記者鮑璿安攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

遠百, 信義區, A13, 百貨, 樂高, 旗艦店, Fika Fika
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

全台唯一「樂高旗艦店」超狂！拿杯子零件裝到滿　還有獨家刻字服務

全台唯一「樂高旗艦店」超狂！拿杯子零件裝到滿　還有獨家刻字服務

「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽 綁出俐落包頭可以不用髮圈！3招免工具快速綁髮技巧，懶女人快筆記 關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好 老是被分手？5個讓你感情不順的戀愛壞習慣　「我是為你好」太可怕！ 南韓設計師打造「吐司包」意外爆紅　療癒模樣暖化20萬網友 2020韓妞將流行「fluffy燙」！針對臉型挑選長度，復古捲真的很浪漫 健身靠兩張紙就行？小紅書超夯「A4紙減肥法」，瘦出美腿只需4步驟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面