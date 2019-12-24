遠百直擊／A13開幕前搶先逛　新馬辣飽覽101、Fika Fika限定餐點揭曉

▲遠百信義A13將於明（25日）正式對外試營運，《ET FASHION》先帶你逛店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

遠百信義A13將於明（25日）正式對外試營運，今開放媒體逛店，跟著《ET FASHION》的腳步直擊這地下3層、地上14層的超狂建築，包括亞洲50間最佳咖啡店Fika Fika、專供夜貓族的14樓深夜食堂系列，真實面貌終於曝光。

▲遠百信義挑高視野飽覽台北101美景。（圖／記者鮑璿安攝）

作為信義區第15間百貨，遠百信義A13店亮點相當多元，建築上採用地下3層、地上14層，在百貨內就能遠眺信義區美景，將台北101地標盡收眼底。記者實際走訪第14層樓，為了迎合信義區的深夜文化，針對夜貓子打造營業到凌晨兩點的深夜食堂系列，包括美式餐廳HOOTERS、福來許等餐飲，都提供遠百A13獨賣餐點。就連知名吃到飽連鎖品牌「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」坐在店內就能欣賞窗外美景，兼具景觀餐廳性能，CP值爆表。全新燒肉品牌「YKNK club」，號稱KTV與和牛雙結合，在包廂內就能邊唱邊吃，豐富信義區的深夜選擇。

▲「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」變景觀餐廳；全新燒肉品牌「YKNK club」內藏KTV，豐富夜貓族的深夜選擇。（圖／記者鮑璿安攝）

往下走至三樓，全台唯一「樂高旗艦店」就在此，目前暫不對外開放，不過佔地120坪，店面設計大走台灣風，將在地文化包括珍珠奶茶、天燈等造型全融匯進店，更提供全台獨家的「樂高刻字機服務」，打造專屬單品，也成為遠百信義A13開幕的一大亮點。

▲全台唯一「樂高旗艦店」25日對外開幕。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，獲選為亞洲50間最佳咖啡店的「Fika Fika」就坐落在地下3層，延續品牌原有的北歐簡潔風格，以白色與木頭色作為主調相當舒適，信義限定餐點有一熱一冷的「威士忌咖啡」，熱的是由拿鐵綜合咖啡豆、鮮奶和美國波本威士忌所以調製，冰飲則是沒有藥水味的泥煤威士忌與台灣百勝村的咖啡豆所製成，口感相當有趣。鬆餅部分像是「波本威士忌奶油肉桂蘋果」，不僅將裸麥威士忌與鮮奶油混合，還有肉桂風味的奶油煎蘋果，味道層次豐富。

▲亞洲50間最佳咖啡店的「Fika Fika」，信義限定餐點「波本威士忌奶油肉桂蘋果」。（圖／記者鮑璿安攝）

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