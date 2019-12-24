390元入手GU最新洋裝！春夏亮點搶先看「繭型剪裁」超有女人味

▲GU 2020春夏系列以「輕」為主要趨勢。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

GU 2020春夏新品於今（24日）揭開序幕，整體以明亮顏色與輕盈素材的造型為主要趨勢，更有獨特的「繭型剪裁」打造超乎以往的女人味，當然價格也是一大亮點，洋裝系列竟然390元就能入手。

▲本季單品大量可見「繭型剪裁」的收腰設計，彰顯女人味。（圖／品牌提供）

日本時尚流行服飾GU 2020春夏系列以「LIGHTNESS」為主題，色系上大走明亮風格，不乏柔和大地、粉嫩、開心果色打造春夏的舒適感，輕量材質注入薄紗以及編織效果，獨特的「繭型剪裁」，其實就是強調腰部細節的收腰設計，大量出現在本季單品之中，不論是長版或短版外套，都綁起了腰帶展現女人味，此外，一件式的懶人穿法，將襯衫式洋裝做為罩衫或下身搭配條紋、雪紡等不同形式的寬褲，使夏季的洋裝更有不同造型的變化，呈現多層次的時尚穿搭。

▲「MIX MANIA」系列（前）撞色搭配相當大膽，「AND LOVELY」系列（後）則為10-15歲的女孩們設計夢幻衣著。（圖／品牌提供）

專為Z世代年輕女性族群打造的「MIX MANIA」系列，在視覺上選擇了大膽的印花與色彩，達到撞色搭配，例如西裝外套下採用短褲彰顯個性，而印花裙上方則是螢光綠TEE，遊走於帥氣與甜美之間一次滿足。另一全新系列「AND LOVELY」則將日本獨有且蓬勃發展的TEEN少女流行時尚文化帶到台灣，為10-15歲的女孩們所設計，運用粉紅、淺紫等粉嫩色系，結合圖紋、挖肩、下擺開衩等設計變化，勢必引發一陣少女流行。

同時，品牌也將攜手MARVEL、Disney迪士尼、Peanuts、Coca-Cola可口可樂等推出各式聯名系列款式，也宣佈首度與台灣高人氣國民手遊－Garena傳說對決跨界合作聯名系列，備受粉絲期待。

▲價格美學依舊搶眼，洋裝390元能入手，男裝則大量注入寬鬆細節。（圖／品牌提供）

此外，本季價格上依舊是最大賣點之一，390元洋裝系列正中消費者下懷，以實穿性能與時尚兼顧為此次的宗旨，男裝部分選用寬鬆細節取勝，「Loose Tops」，極致寬鬆的剪裁、光滑柔軟舒適觸感結合LOGO、相片印花設計，以鮮豔霓虹、低調淺紫等多元新色，讓男裝也能十分活力。

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