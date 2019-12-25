Tomod’s保養品熱賣排行榜Top 10　前5名被面膜、濕敷化妝水包下

▲Tomod's公布2019年度最熱賣保養品Top 10，榜單幾乎被面膜攻佔。（圖／翻攝IG@jnnn2、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

新的一年即將到來，回顧2019一整年下來，爆紅的美妝保養品數不盡，但有哪些還在持續熱賣？日系藥妝店Tomod’s整理出今年度最搶手的保養品熱賣排行Top 10，台灣人對面膜的熱愛度再度得到驗證，前10大榜單幾乎被面膜全面攻佔，除了不少紅到海外的MIT面膜，美妝版上熱推的薏仁化妝水高搶進前3名。

Top 1：我的美麗日記珍珠煥白面膜



紅到日韓、東南亞的「我的美麗日記」幾乎已成為台灣面膜代名詞，而精華液質地清爽無負擔的珍珠煥白面膜，更是其中人氣最夯的一款，還曾榮獲日本@cosme紙類面膜大賞NO.1淨白細緻肌膚的同時，更能潤澤保濕，（8入，NT$250。）

Top 2：Imju薏仁清潤化妝水



薏仁化妝水是許多保養控手邊必備一瓶濕敷好物，尤其是這款Imju薏仁清潤化妝水，早已在Dcrad、PTT美妝版上紅了許久，天然薏仁萃取精華，成分單純，不添加色素、香料，容易入手的高CP值價格，讓小資女們大手筆溼敷也不心疼。（500ml，NT$250。）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



Top 3：St.Clare聖克萊爾 玻尿酸100%保濕面膜



添加三重玻尿酸、神經醯胺和長效保濕因子，可為肌膚瞬間補水、密集修護，改善因乾燥形成的細紋及暗沈，補水、保水、鎖水一次完成，全天候持續滋潤修護。（5入，NT$299。）



Top 4：我的心機 高效安瓶EX保濕補水面膜



在網上擁有眾多好評熱推的「我的心機」安瓶面膜，其中保濕款最受歡迎，使用保濕補水型植萃配方，搭配高達11種植物，複合出高濃度保濕營養精華，採用美肌植物天然素材，給予肌膚輕鬆無負擔的完美呵護。（4入，NT$299。）



Top 5：石澤研究所 毛穴撫子日本米精華保濕面膜



日本高人氣保養品牌「石澤研究所」的毛穴撫子系列，富含100%源自日本國產米的大米精華，能調理肌膚狀態並改善毛孔乾燥，是許多日本美妝排行榜的常勝軍，而這款蘊含大量每容易的厚實片狀保濕面膜更時常賣到缺貨，日本官網上甚至規定每人一個月的購買限量，由此可知其熱賣程度。（10入，NT$250。）

而熱銷排行榜Top 6～Top 10也還有幾款高人氣面膜，像是這幾年很夯的森田藥粧玻尿酸複合精華修護面膜（5入）、前兩年連續蟬聯年度銷售Top 1的Saborino早安面膜（32枚入）分別拿下第六、第七名；而第八名是臉部、全身肌膚都能用的韓國Bella Beauty蘆薈保濕凝凍（300ml）；森下仁丹整晚貼眼膜（5對入）、BABYISH嬰兒玻尿酸潤澤面膜則為第九、第十名。

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