fb ig video ETtoday search mobile

林心如戴花窗戒撐氣勢　知名建築、地標啟發創作

> >

▲▼ 林心如Piaget,Boucheron 。（圖／品牌提供）

▲林心如佩戴伯爵Extremely Piaget綠松石頂級珠寶鑽石耳環與Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林心如日前出席NETFLIX原創戲劇《誰是被害者》發布會，一身黑洋裝靠伯爵（PIAGET）珠寶打亮，她佩戴靈感於自太陽、鑲嵌土耳其圓珠的放射狀珠寶耳環，戒指則是取自威尼斯教堂窗花線條的雞尾酒戒，存在感十足的設計，單戴一件就足夠。

▲▼ 林心如Piaget,Boucheron 。（圖／品牌提供）▲▼ 林心如Piaget,Boucheron 。（圖／品牌提供）

▲林心如戴伯爵靈感源自威尼斯教堂花窗的 Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，5,850,000元。

珠寶圈有不少受歷史建築啟發的作品，林心如所戴的伯爵Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指就是一例，將威尼斯教堂花窗線條濃縮於戒指之中，勾勒出堆疊的鏤空圖騰，再鑲嵌白鑽、黃鑽、祖母綠，中央鑲嵌約3.15克拉圓形切割祖母綠，構成華美花窗意象。

▲▼ 林心如Piaget,Boucheron 。（圖／品牌提供）▲▼ 林心如Piaget,Boucheron 。（圖／品牌提供）

▲Boucheron靈感源自巴黎芳登廣場的TAILLE ÉMERAUDE戒（左），中央鑲4.08克拉圓鑽的26V戒指。（圖／Boucheron提供）

Boucheron 高級珠寶Paris Vu Du 26系列展現與巴黎的緊密連結，知名建築與地標正是設計主題，特別是品牌是第一個在巴黎芳登廣場開店的當代珠寶商，因此推出以芳登廣場輪廓為造型的大克拉寶石戒指，而門牌26V（26號）的Boucheron之家同樣啟發創作，設計幾何線條鮮明的霸氣戒指。

關鍵字：

林心如, PIAGET, 伯爵, Boucheron
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣

喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣

貝克漢女兒穿巴黎訂製精品童裝受洗　華美珠繡襯千金身價　

貝克漢女兒穿巴黎訂製精品童裝受洗　華美珠繡襯千金身價　

超模何穗美腿一伸大勝眾女星　「海豚公主」露事業線搶焦點 林心如、「花邊教主」撞15萬元泰迪熊大衣　童裝也趕毛茸茸流行 孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門 關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好 貝克漢刺青師畫的黑豹、燕子竟能「穿上」！Paul Smith新聯名超酷 王心恬砸7位數老本　創香氛牌校長兼撞鐘 地鐵裡的老鼠竟然這麼可愛！拖著披薩東張西望　讓黑、白上衣變有趣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面