林心如戴花窗戒撐氣勢　知名建築、地標啟發創作

▲林心如佩戴伯爵Extremely Piaget綠松石頂級珠寶鑽石耳環與Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林心如日前出席NETFLIX原創戲劇《誰是被害者》發布會，一身黑洋裝靠伯爵（PIAGET）珠寶打亮，她佩戴靈感於自太陽、鑲嵌土耳其圓珠的放射狀珠寶耳環，戒指則是取自威尼斯教堂窗花線條的雞尾酒戒，存在感十足的設計，單戴一件就足夠。

▲林心如戴伯爵靈感源自威尼斯教堂花窗的 Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指，5,850,000元。

珠寶圈有不少受歷史建築啟發的作品，林心如所戴的伯爵Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指就是一例，將威尼斯教堂花窗線條濃縮於戒指之中，勾勒出堆疊的鏤空圖騰，再鑲嵌白鑽、黃鑽、祖母綠，中央鑲嵌約3.15克拉圓形切割祖母綠，構成華美花窗意象。

▲Boucheron靈感源自巴黎芳登廣場的TAILLE ÉMERAUDE戒（左），中央鑲4.08克拉圓鑽的26V戒指。（圖／Boucheron提供）

Boucheron 高級珠寶Paris Vu Du 26系列展現與巴黎的緊密連結，知名建築與地標正是設計主題，特別是品牌是第一個在巴黎芳登廣場開店的當代珠寶商，因此推出以芳登廣場輪廓為造型的大克拉寶石戒指，而門牌26V（26號）的Boucheron之家同樣啟發創作，設計幾何線條鮮明的霸氣戒指。