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致20幾歲的妳　為了更好的未來，不該節省的5種花費

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▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲有些放眼未來的投資，不該省下以免後悔。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

我知道，在社會上打拼不容易，常常會面對想做的事情太多，但能運用的金錢太少，或許20幾歲的你，擁有最多的就是時間，不過，那些青春時光一旦錯過，也會影響人生之後的旅程，為了未來更好的你，這些花費將成你不會後悔的投資。

有關保障
對於保險我們總是又愛又恨，有時你會迷失在銷售員的話術上，但其實你知道自己人生需要什麼，這一切都會迎刃而解，不被左右，無論是強迫儲蓄、或是意外險或旅遊險，設定好自己能負擔的金額，並適度保障你的人身。

▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲運用保險進行人身保障。

關於工作
學習不是免費，為了習得更多技能，加強你本身能力的投資不要覺得可惜，此外包括能讓你作業更順暢的硬體設備，也不要一律考量最便宜，除了看得到的金錢，時間也是一種成本。

▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲對於工作成長的投資不要吝嗇。

關於閱讀
或許你在小時候就接觸網路，但真正能讓你思考或是美麗的文學，無法只從網路習得，培養閱讀的習慣，不要吝於買書，你不會希望你的腦中只是充滿「資訊」而非「知識」。

▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲養成閱讀習慣，你會獲得更多。

關於健康
任何人的飲食習慣都是一種累積，它不只會慢慢的改變你的身型，更關乎你之後人生的健康，不要只是吃符合經濟卻不營養的食物。

▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲均衡的飲食或適度運動讓你更健康。

關於旅行
旅行有很多種面向，去放鬆舒壓、感受人生，或者是去觸發生活，20歲正是身體活動力最顛峰的時候，也沒有家庭負擔，這些條件都能讓你走得更遠，奢華旅遊可能不適合你，但不代表你需要因預算停止開眼界。

▲▼心靈,成長,旅行 。（圖／取自pixabay）

▲趁體力黃金時期走去體驗大山大海。

關鍵字：

心靈, 投資, 成長, 兩性, 20, 年輕
fashion.net

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