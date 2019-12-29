黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

▲Jo Malone的暢銷香味一直是大家購買指標。（圖／品牌提供、翻攝自IG/jomalonelondon）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone的熱賣TOP5香氣，一直是大家入手的參考，像是英國梨與小蒼蘭幾乎女生人手一瓶，而鼠尾草與海鹽香調較為中性，不管男女都適用。排行榜其中最引人注目的就是2019新香罌粟花與大麥首次入榜，除了香調舒服外，它更能和多種香味揉合互搭，也是勝出的原因。

NO.1 英國梨與小蒼蘭

彷彿集結秋天的氣息，擁有奢華的金色光澤。猶如新鮮採摘的清新梨子香氣，搭配白色小蒼蘭所綻放的花香，佐以琥珀、廣藿香與木質香調的柔和芳香。

香氛糅合效果:

英國梨與小蒼蘭讓整體香氣變得更加醇厚、感性與清新。

NO.2 鼠尾草與海鹽

海浪拍出層層白裙，伴隨瀰漫海鹽與浪花的清新空氣，懸崖的礦物氣息令人精神一振，交織鼠尾草純樸木本香，給人清爽、活潑、愉悅的感受。

香氛糅合效果:

搭配青檸、羅勒與柑橘層疊出海鹽清新的活力與鼠尾草環繞的木本芬芳，或與杏桃花與蜂蜜結合，營造出香甜多汁的果香。

NO.3 藍風鈴

寶藍色的花蕾在遍野花叢中綻放，嬌柔細膩的藍風鈴綴以甘露，遍布在鈴蘭與野薔薇之中，與柿子甜美氣息互纏，呈現閃亮甜美卻又充滿活力的清新氣息。

香氛糅合效果:

藍風鈴結合花果的明亮香調與初露般的純淨氣息，令人深深著迷。

NO.4 牡丹與胭紅麂絨古龍水

盛開牡丹花香，搭配多汁的紅蘋果誘人香氣，以及茉莉、玫瑰和紫羅蘭的馥郁芳香；再融入柔和的胭紅麂絨香，散發奢華迷人氣息。

香氣糅合效果:

以英國梨與小蒼蘭層疊香氣，營造精緻多汁及圓潤觸感，或以橙花配搭出馥郁花香和嫵媚誘惑氣息。

NO.5 罌粟花與大麥古龍水

紫羅蘭交織黑醋栗，透過野生玫瑰的清新，襯托罌粟花活力充沛的生命力最後在麥麩與柔軟的大麥懷抱中，點綴白麝香宛如漫步在稻田間，迎面撲來的清新花香。

香氣糅合效果:

白天明亮清新 - 搭配「忍冬與印蒿」，為清新罌粟花與溫暖大麥增添一抹陽光氣息。

夜晚溫暖誘人- 搭配「沒藥與零陵香」，為清新柔和花香增添奢華溫暖的誘人香氣

周末愉悅自在- 搭配「鼠尾草與海鹽」，為多彩玫瑰花香帶來奔放自在的大自然氣息。

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