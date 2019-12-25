2019開架彩妝10大暢銷排行出爐！唯一入榜唇彩CP值超高　兩百元就買到

▲Tomod's年度10大暢銷彩妝品，唯一入榜唇彩是日本超夯平價唇膏。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

每到年末，各種年度回顧、盤點文就會開始一一出現，其中最讓人期待的莫過於藥妝店暢銷排行榜，能上榜的都是高人氣口碑好物，跟著榜單買就不踩雷。日系藥妝店Tomod’s公佈了2019年最熱賣的10大話題彩妝品，其中眼線產品狂賣外，唯一入榜的唇彩只要200元就能買到，性價比超高！

Top 1：1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏



好用到去年一推出就引發搶購潮的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，不僅許多美妝部落客都大推好用，連在IG、PTT、DCARD美妝版上也擁有大批網友好評心得，採用強韌延展長纖維配方搭配捲翹防水定型膏體，並搭配適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷、好長還根根分明。



Top 2：媚比琳 超激細抗暈眼線液抗手震版（黑色）



擁有超細0.01mm抗手震職人級筆尖的媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版，彈性韌度兼具的柔軟毛質筆尖，能精準控制眼線線條穩定度，使用起來更流暢，也更好操控，連睫毛根部空隙都能輕鬆填補。



Top 3：EXCEL 3合1持久造型眉筆（#01自然）



還沒引進台灣就擁有高人氣的EXCEL是日本超熱賣的開架彩妝品牌，尤其經典四色眼影和3合1眉筆更被列為赴日必買的經典彩妝品。擁有眉筆、眉粉、眉刷3種功能的3合1眉筆，方便、好上色以及持久妝效都備受推崇，就算是新手也很好上手。

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Top 4：innisfree 礦物質控油蜜粉



以平價、高CP值大獲好評的innisfree礦物質控油蜜粉，含有礦物質控油成分和皮脂吸附粉雙重控油系統，可快速吸收大量油脂，並平衡肌膚油水，打造柔軟霧面膚觸。另外，可變身為乾洗髮、睫毛打底等多種用法，更是深受網民喜愛的原因。

Top 5：1028 Hold it！超吸油蜜粉餅（膚色）



1028 Hold it！超吸油蜜粉餅不僅添加修飾蠟黃肌的紫微光色，天鵝絨般細緻控油升級粉體，輕盈細緻、超服貼，可快速吸附皮脂、抗汗水，幫助對抗脫妝，且不溶妝、不浮粉，完美修飾臉部瑕疵。

在排行榜前五名中光是蜜粉就佔據兩位，但在第六到第十名則是眼線產品的天下，像是Top 6的Dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆（自然棕）、Top 8的Kiss Me花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆和Top 9的1028超極控暈暹羅貓眼線液（01濃烈爆黑）；唯一進榜的唇彩則是擁有超高性價比而大受歡迎的CHIFURE唇膏（#744），拿下排行榜第七名；而已被視為經典眉彩的KATE 3D造型眉彩餅則搶下第十名。

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