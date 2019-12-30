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包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

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▲CELINE TRIOMPHE凱旋門經典鎖鏈印花包款開箱。（影／記者林明瑋攝）

記者王則絲／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

CELINE藝術總監Hedi Slimane 從品牌歷史中尋找靈感，並在2019秋冬隆重宣布TRIOMPHE凱旋門經典印花回歸，運用在多種包款上，重現品牌70年代的經典風華，Hedi Slimane 以現代嶄新的方式復刻了歷史瑰寶，《ET FASHION》現在就開箱「TRIOMPHE CANVAS」系列不同形式的包款，妳最愛的會是哪一咖呢？

▲CELINE。（圖／品牌提供）

TRIOMPHE CANVAS印花系列以輕巧紮實的塗層帆布打造，利用陰影變化為凱旋門鎖鏈印花締造立體視覺效果，實用、好裝是一大亮點，就算尺寸只有化妝包大小的鍊帶小包，由於開口夠大、材質柔軟，能裝下手機、零錢卡夾，口紅等，搭配金色鍊帶，想輕鬆上街非它莫屬，也能放在大包包裡用來收納小物，一包多用、兩萬元有找，CP值夠高。

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲TRIOMPHE CANVAS經典花紋小牛皮鍊帶小包18,000元。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲鍊帶小包能放下卡片零錢包、手機，足夠輕便上街。（圖／記者林明瑋攝）

同系列的相機包也有相同優點，輪廓簡單大方、包身小巧，但容量相當足夠，沒有夾層，更能輕鬆放進皮夾、手機、名片夾等等，拉鍊拉開一目了然，絕不會有撈東西撈不到的問題，搭配也很容易，大地色系、冬天大家愛穿的黑色，甚至鮮豔一點的服裝都能相襯。

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮相機包，33,500元。（圖／品牌提供）

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲相機包好裝、好拿，隨身物一目了然。（圖／記者林明瑋攝）

TRIOMPHE CANVAS系列很受女明星青睞，韓女團BLACKPINK成員LISA曾多次在Instagram上曬出馬鞍包款，肩背、斜背都行，女星茱莉安摩爾也曾被拍到背著水桶包款現身，抽繩的水桶包款能為成熟女性增添一些活潑、俏皮之感，當全身都以成熟、深色為主時，很適合用這款水桶包讓造型更有活力。

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲LISA多次曬出自己的CELINE包。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮抽繩肩背水桶包，33,500元。（圖／品牌提供）

「直式托特包」也讓人眼睛一亮，方正的中性款式印上大大的CELINE字樣，充滿率性魅力，除了布滿印花的TRIOMPHE CANVAS款式，也有米白色帆布搭配棕色皮革邊飾的設計，手提之外，並附有長背帶，打開發現裡面有掛勾，可以掛上化妝包、鑰匙等，讓小東西不散亂，隨身必備物品之外，也能放進文件，袋內並有拉鍊小口袋，讓原本就實用的托特包更加分。

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲CABAS CELINE帆布及小牛皮小型直式提包，43,000元。（圖／翻攝CELINE官網）

▲CELINE開箱。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲直式托特包內有掛勾、夾層，收納更方便。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮直式托特包，40,500元。（圖／品牌提供）

喜歡較特殊、有個性一些的包型的話，可以挑選「TRIOMPHE CANVAS」印花系列中的這款水桶後背包，與小型的水桶包相比多了一些戶外Outdoor感，較為成熟時髦。

▲CELINE。（圖／品牌提供）

▲TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮水桶後背包，48,000元。（圖／品牌提供）


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關鍵字：

CELINE, 包款, 凱旋門鎖鏈, 印花, TRIOMPHE CANVAS, 秋冬
fashion.net

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