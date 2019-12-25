Kiehl’s保濕神霜4用法！加碼最新三角面膜、空氣收納包限時免費送

▲Kiehl's冰河醣蛋白保濕霜被封為保濕神霜，即將推出限時活動免費送最新話題新品「三角面膜」和潮流空氣包。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

Kiehl’s契爾氏的經典聖品「冰河醣蛋白保濕霜」於今年初推出全新升級版，成分更溫和、保濕效果更加倍，除了是穩定膚況的保濕神霜，更能變身為晚安面膜、按摩霜等4種萬用法，快來看看你都知道嗎？此外，Kiehl’s更為保濕霜推出限時活動，可獲得最新「三角面膜」和潮流空氣收納包，鐵粉們千萬別錯過！

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白保濕霜，50ml，NT$1,350。（圖／品牌提供）



深受許多年輕族群喜愛的紐約保養潮牌Kiehl’s契爾氏，擁有眾多高人氣好物，其中冰河醣蛋白保濕霜更是無人不知的經典代表，還與金盞花、白泥面膜並稱為「Kiehl’s三寶」。

有別於一般乳霜給厚重油膩的印象，質地輕盈又有極佳保濕效果的冰河醣保濕霜，從2005年一推出就大受歡迎，多次拿下專櫃保濕霜銷售冠軍，更在今年初推出全新升級版，輕盈質地不變，保濕效果激升200%，成分更加溫和不刺激，無添加酒精、香料、色素、PARABENS防腐劑，敏感肌也能放心使用，被許多追求輕盈乳霜的消費者譽為「空氣感水乳霜」。

除了保濕效果和輕盈質地大獲好評，冰河醣保濕霜還有一瓶4用的隱藏版多種用途，快來看看你知道幾個？

▲被稱為「空氣感水乳霜」的冰河醣蛋白保濕霜擁有4種多功能用法。（圖／品牌提供）



1.日常使用

取用3～5顆米粒大小的量，點在臉頰與下巴處，由臉頰開始均勻塗抹，最後再帶到T字部位。

2.當作晚安面膜

厚敷於全臉，並加強塗抹於較為乾燥部位，可立即修護乾荒肌，一覺醒來就能感覺到肌膚變得超水嫩。

3.粉底霜DIY

取適量保濕霜與粉底液均勻混合，再塗抹於臉上上妝，可幫助增加粉底液的保濕度和服貼度。

4.按摩霜DIY

取適量保濕霜與2～3滴精露均勻混合，用掌心加壓回溫後，由下往上按摩臉部。

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▲活動期間購買保濕霜1+1組合，即可免費獲得2020年度新品「抗老三角面膜」及潮流空氣包。（圖／記者張毓容攝）



除了冰河醣保濕霜外，其實Kiehl’s還有一款默默熱賣的保濕水精華，同樣有著清爽質地和絕佳補水保濕力，為了讓更多人能體驗「空氣保濕雙星」的魅力，Kiehl’s特別推出限時活動，凡於活動期間購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」＋「超彈潤青春水精華50ml」，就能獲得2020年度新品「六胜肽精準撫紋三角面膜（4片*1張）」，免費體驗最新三角面膜的神奇抗老效果，

此外，Kiehl’s更推出可愛又實用的限量周邊商品「潮流空氣收納包」，搭配活動只送不賣，平時可做一般化妝包使用，充氣後則多了防撞、防摔功能，能將內容物牢牢固定，出國旅行超方便。VVIP會員可搶先於1/1～1/12期間，購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」與任一精華（NT$2,000以上），即可獲得。

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