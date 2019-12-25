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遠百直擊／樂高旗艦店真實樣貌曝光！全球唯一「天燈馬賽克牆」超台

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▲全台第一家樂高授權專賣店真實樣貌曝光。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

遠百信義A13於今（25日）上午11點，拉開大門正式進行開幕試營運，其中位在三樓的「台灣首家樂高授權專賣店」更是一大亮點，佔地破120坪在百貨相當少有，運用超過20萬顆積木打造，以及全球唯一天燈馬賽克牆，真實面貌也首度曝光。

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲全台第一家樂高授權專賣店比照國際規格，但設計上注入天燈、珍奶超有台味。（圖／記者黃克翔攝）

樂高授權專賣店位於遠百信義A13三樓，除了是台灣首家樂高授權專賣店，由喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）負責營運，所以未開幕就已經備受矚目，而今真實樣貌也終於曝光。比照國際規格，一走入店內，特別設置依2歲至8歲孩童身高視野的觀景窗戶，不用踮腳就能飽覽全景，而一旁就是全台唯一樂高認證大師黃彥智，運用超過20萬顆積木，耗時2個月打造台灣本地的傳統景觀—平溪天燈馬賽克牆，讓店面瞬間注入了台灣文化。

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館等特色建築及街道都變小了。（圖／記者黃克翔攝）

除了有平溪天燈馬賽克牆以及樂高珍珠奶茶以外，店內更設有全台最大（總計3米長、2米寬）的台北特色積木造景，其中包含劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館等特色建築及街道，相當「台」。

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲「積木自選樂（Pick-a-Brick）」可以裝到滿帶走，「人偶自選樂（Build-a-Mini）」隨意拼出專屬樂高。（圖／記者黃克翔攝）

店內也提供樂高授權專賣店獨家特色裝置及服務，如超過120種積木種類的「積木自選樂（Pick-a-Brick）」、可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」等，可打造專屬於自己的樂高人偶。

除此之外，樂高授權專賣店設有「人偶掃描機（Minifigure Scanner）」以及「樂高AR互動盒（Digibox）」兩項高科技互動裝置，只要將盒組對準感應器，就能顯示出盒組拼砌完成的樣子。以及全台獨有的樂高刻字機服務，提供中、英文刻字服務的姓名鑰匙圈，分別有單雙面可選組，售價300元至380元，相當有趣。

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關鍵字：

遠百, 信義區, A13, 百貨, 樂高, 旗艦店, 開幕
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