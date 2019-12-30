腳上穿毛毛的《湯姆貓與傑利鼠》也太潮！Reebok超逼真聯名　完美重現卡通

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童年時，大家一定都看過貓追著狡猾老鼠的卡通，而這部卡通正是經典的《湯姆貓與傑利鼠》。繼Converse推出聯名鞋款後，這次Reebok也將攜手《湯姆貓與傑利鼠》打造一系列的聯名服飾，其中還包括結合湯姆與經典鞋款Instapump Fury的毛絨鞋款，不僅外觀還原度高，就連摸起來也相當逼真，一起來看看吧！

▲Reebok用湯姆與傑利為靈感的毛絨鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

此次的聯名系列中，共推出帽T、大學T、T-Shirt以及使用Instapump Fury、Club C Revenge、Club C鞋型打造的四款球鞋，其設計全都採用動畫中湯姆追捕傑利的逗趣模樣，不過，該系列最值得注意的為使用湯姆與傑利為靈感的毛絨鞋款，其中，湯姆主題使用經典的Instapump Fury為主軸，並搭配灰色毛絨鞋面製成，而傑利主題則是以Club C Revenge為主，搭配棕色麂皮與粉色內裡，幾乎完美重現傑利鼠的外型。

▲服飾採用動畫中湯姆追捕傑利的逗趣模樣。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲湯姆主題使用經典的Instapump Fury為主軸，並搭配灰色毛絨鞋面與白色中底製成。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲傑利主題以Club C Revenge為主，搭配棕色麂皮與粉色內裡。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲運用Club C為主軸打造的主題鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

Reebok X《湯姆貓與傑利鼠》聯名系列，預計將於2020年2／15正式於Reebok、全球指定專賣店發售，鞋款定價方面Instapump Fury為美金200元（約台幣6,000元），而Club C Revenge與Club C皆為美金100元（約台幣3,000元），不過，服飾的定價尚未公開。

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