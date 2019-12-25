遠百信義直擊／千人擠爆美食街　民眾：「這裡好漂亮」

▲信義遠百A13今開門，顧客對美食街很驚艷。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

經過數年的發酵，加上蘋果旗艦店進駐等話題，遠百信義今（12／25）終於正式對外見客，上午11點開門前就有民眾排隊等進場，一路排到蘋果旗艦店前廣場，11點後民眾魚貫進入，人潮最熱絡的無疑是4樓美食街，吸引許多人駐足打卡，還有民眾打電話「催客」：「這裡好漂亮！你快來！」

遠百信義今首度開張見客，館外人流陸續進場，約莫5分鐘消化人潮，不到上午11點開店時間停車場已經爆滿，而裡面特色店舖包括樂高旗艦店一開幕就被塞爆，民眾搶買蝙蝠車特定商品，在一開門時就排滿結帳人潮。

4樓挑高11米的老街風格美食街則是人潮最多之處，獨特的風格吸引民眾駐足打卡，周邊餐飲店家也積極邀客，一度呈現出台灣熱鬧老街的氛圍，民眾陳小姐表示，之前看到照片就有點想來逛，看到現場覺得真的很漂亮，信義區有這樣一個地方感覺很特別。

遠百信義也在開幕期間推出滿千送百優惠，百貨服飾當日累績滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電消費滿萬元送1,000元抵用券，餐飲當日消費滿2,000元送200元抵用券。

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