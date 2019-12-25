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星．上妝／代言照意外成話題！　張鈞甯紅唇榮登最新帶貨王

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▲▼張鈞甯紅唇飄仙氣　網跪求色號 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲張鈞甯的紅唇意外成了討論話題。（圖／翻攝自品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

張鈞甯成為伊麗莎白雅頓代言人（Elizabeth Arden）後，每回釋出最新代言照都美到破表，網友大讚她不僅紅唇美，連素顏都像極了仙女。大家都知道紅唇很挑人擦，但雅頓這支紅色唇膏清新時髦，塗完後連膚色都亮一號。

▲▼張鈞甯紅唇飄仙氣　網跪求色號 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲氣勢正旺的她，每次的代言照都美得像仙女。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

對保養和美妝都很有一套的她，被伊麗莎白雅頓相中，成為第一位亞太區代言人。身為最新帶貨女王的她，果然不負眾望，她使用的紅色唇膏詢問度超高，進而炒熱了品牌唇膏的業績。

先前她曾對大家分享，她對於素顏出門沒有包袱，反倒是若發現隨身包包中沒帶唇膏會焦慮，總是要帶個幾支才安心，這個症頭嚴重到如果弄丟了她會立刻補上，甚至發現過包包中有三支一樣的唇膏。

▲▼張鈞甯紅唇飄仙氣　網跪求色號 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲完美紐約超水潤唇膏全新升級版，#57，950元。

據了解她本人很喜愛雅頓的完美紐約超水潤唇膏全新升級版，尤其是#57的霧紅誘惑，大氣的正紅能帶來強大氣場，也很適合新年使用。

▲▼張鈞甯紅唇飄仙氣　網跪求色號 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲不敢擦正紅色，顯白的亮橘紅也是不錯選擇。

但通常塗紅唇容易有難持色問題，原因在於塗唇膏前沒有做好打底，建議先以潤唇膏上第一層，接著塗抹口紅再用面紙抿一下，接著再上一層，這樣就有不錯的定妝效果。

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關鍵字：

張鈞甯, 雅頓, 紅唇
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