遠百信義必買亮點一次看！LEVI'S客製TEE、獨家同步南韓FILA鋸齒鞋

▲遠百信義 A13店在25日試營運，開幕話題不斷。（圖／記者黃士原攝）

記者鮑璿安／台北報導

遠百信義 A13店試營運掀起不少話題，除了地下3層、地上14層的建築亮點之餘，潮流牛仔褲品牌LEVI’S® 、運動品牌FILA等流行店面也將入駐，帶來「Print Shop」客製TEE以及同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID款式，超多亮點一次看。

▲LEVI’S®引進歐美大受歡迎的「Print Shop」服務。（圖／品牌提供）

遠百信義 A13看點多元，把眼光拉回服飾角度，LEVI’S®引進歐美大受歡迎的「Print Shop」服務，消費者可以在TEE上選擇想要印製的圖案，並且更可以配合圖案打上自己或是他人的名字，完全的客製化服務相當亮眼，並且現場印刷製作只需要20分鐘，配合逛街族們的時間安排。

▲FILA帶來獨家同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID系列。（圖／品牌提供）

運動品牌FILA則帶來獨家同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID系列，保留了DISRUPTOR II鋸齒大底與經典鞋面，重新群組輪廓，分為「繽紛節慶」與「冰晶雪白」兩色，採用多彩霓虹色、雪花白與半透明面料和諧搭配，靈感色系來至聖誕節慶燈飾，此外，大面積的半透明塑料在鞋面兩側，上腳獨特且有透視效果，十分搶眼，現在不需要飛到南韓，遠百信義就能買到。

▲美國精品牛仔TRUE RELIGION以及加拿大鞋款SOREL「全台首家複合旗艦店」也落在遠百信義A13。（圖／品牌提供）

美國精品牛仔TRUE RELIGION以及加拿大鞋款SOREL「全台首家複合旗艦店」也落在遠百信義A13，引進2020早春TRUE RELIGION商品，利用水鑽裝飾、刺繡、印花、鉚釘等設計元素融入在早春系列服裝， SOREL則以百搭的黑、棕、駝色注入靴款，性能上防水、鞋底鋸齒設計加上橡膠材質，為冬天做準備。

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