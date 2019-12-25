fb ig video ETtoday search mobile

遠百信義必買亮點一次看！LEVI'S客製TEE、獨家同步南韓FILA鋸齒鞋

> >

▲遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

▲遠百信義 A13店在25日試營運，開幕話題不斷。（圖／記者黃士原攝）

記者鮑璿安／台北報導

遠百信義 A13店試營運掀起不少話題，除了地下3層、地上14層的建築亮點之餘，潮流牛仔褲品牌LEVI’S® 、運動品牌FILA等流行店面也將入駐，帶來「Print Shop」客製TEE以及同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID款式，超多亮點一次看。

▲遠百信義。（圖／品牌提供）

▲遠百信義。（圖／品牌提供）

▲LEVI’S®引進歐美大受歡迎的「Print Shop」服務。（圖／品牌提供）

遠百信義 A13看點多元，把眼光拉回服飾角度，LEVI’S®引進歐美大受歡迎的「Print Shop」服務，消費者可以在TEE上選擇想要印製的圖案，並且更可以配合圖案打上自己或是他人的名字，完全的客製化服務相當亮眼，並且現場印刷製作只需要20分鐘，配合逛街族們的時間安排。

▲遠百信義。（圖／品牌提供）

▲遠百信義。（圖／品牌提供）

▲FILA帶來獨家同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID系列。（圖／品牌提供）

運動品牌FILA則帶來獨家同步南韓的FILA DISRUPTOR II NAYKID系列，保留了DISRUPTOR II鋸齒大底與經典鞋面，重新群組輪廓，分為「繽紛節慶」與「冰晶雪白」兩色，採用多彩霓虹色、雪花白與半透明面料和諧搭配，靈感色系來至聖誕節慶燈飾，此外，大面積的半透明塑料在鞋面兩側，上腳獨特且有透視效果，十分搶眼，現在不需要飛到南韓，遠百信義就能買到。

▲遠百信義。（圖／品牌提供）

▲美國精品牛仔TRUE RELIGION以及加拿大鞋款SOREL「全台首家複合旗艦店」也落在遠百信義A13。（圖／品牌提供）

美國精品牛仔TRUE RELIGION以及加拿大鞋款SOREL「全台首家複合旗艦店」也落在遠百信義A13，引進2020早春TRUE RELIGION商品，利用水鑽裝飾、刺繡、印花、鉚釘等設計元素融入在早春系列服裝， SOREL則以百搭的黑、棕、駝色注入靴款，性能上防水、鞋底鋸齒設計加上橡膠材質，為冬天做準備。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

遠百, 信義區, A13, 百貨, LEVI’S®, FILA, 開幕, TRUE RELIGION, SOREL
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

「2020財運旺」爽領年終3大星座！巨蟹有意外驚喜、天蠍貴人在身邊

「2020財運旺」爽領年終3大星座！巨蟹有意外驚喜、天蠍貴人在身邊

全台唯一「樂高旗艦店」超狂！拿杯子零件裝到滿　還有獨家刻字服務

全台唯一「樂高旗艦店」超狂！拿杯子零件裝到滿　還有獨家刻字服務

7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅，網友親試「消小腹」超有感 孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分 Tomod’s保養品熱賣排行榜Top 10　前5名被面膜、濕敷化妝水包下 「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒 小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽 遠百信義直擊／樂高旗艦店真實樣貌曝光！全球唯一「天燈馬賽克牆」超台 台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面