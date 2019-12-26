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鋼鐵衣全收！6款公仔重現《鋼鐵人3》場景　連超夯的馬克45也有

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編輯／Duke

喜歡「鋼鐵人」的朋友，想必應該都看過《鋼鐵人3》吧？電影中，東尼史塔克（Tony Stark）意識到「紐約之戰」外星科技的可怕，進而打造許多鋼鐵戰衣，香港公仔品牌Hot Toys便以此為題，推出了全新的六件組公仔套裝，包括知名的戰爭機器（War Machine）、鋼鐵愛國者（Iron Patriot）等戰甲都收錄在這個鋼鐵衣車庫中。

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲Hot Toys推出《鋼鐵人3》六件組公仔套裝。（圖／翻攝自Hot Toys）

此次的六件組公仔套裝是Hot Toys根據《鋼鐵人3》中的鋼鐵衣車庫場景所打造，六件戰甲由左至右分別為戰爭機器、鋼鐵愛國者、馬克45（Mark XLV）、馬克25先鋒（Mark XXV Striker）、馬克33銀色百夫長（Mark XXXIII Sliver Centurion）以及馬克42（Mark XLII），每一件均採用高超手藝刻劃出細緻線條，並且還加入LED光束提升整體質感。

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲公仔是根據《鋼鐵人3》中的鋼鐵衣車庫場景打造。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲戰爭機器。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲鋼鐵愛國者。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲馬克45。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲馬克25先鋒。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲馬克33銀色百夫長。（圖／翻攝自Hot Toys）

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲馬克42。（圖／翻攝自Hot Toys）

由Hot Toys推出的《鋼鐵人3》六件組公仔套裝，預計將於2020年第二季至第三季之間推出，定價為港幣1,300元（約台幣5,200元）。另外，Hot Toys並推出售獨立的公仔版本，每個定價均為港幣218元（約台幣872元），有興趣的朋友，千萬別錯過了。

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此外，因近期特斯拉（Tesla）全新發布的Cybertruck實在是太過火紅，所以便有設計師運用樂高（LEGO）積木製作出Cybertruck的模型，而整個製作過程耗時16個小時，並且用了近2,000塊積木才完成這項困難的作業。

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲特斯拉Cybertruck樂高模型。（圖／翻攝自樂高）

目前這位名為BrickinNick的設計師已經將Cybertruck模型放到樂高IDEAS上，並且得票數為5,300票，如果最終投票數超過10,000票，樂高就會讓Cybertruck模型變成官方商品，因此對該模型有興趣的朋友，不妨多多投票才有機會購買哦！

▲鋼鐵人3公仔。（圖／翻攝自Hot Toys、樂高）

▲目前得票數為5,300票，到達10,000票就能成為官方商品。（圖／翻攝自樂高）

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關鍵字：

鋼鐵人, 東尼史塔克, HotToys, 公仔, 戰爭機器, 鋼鐵愛國者, 馬克45, 馬克42, 特斯拉, Cybertruck, 樂高
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