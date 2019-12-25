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約會時更能吸引男生的3種穿搭　比起低胸，露肩上衣更性感

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▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

▲比起跟隨流行的時尚穿搭，以下3種穿搭在男生眼中更有吸引力。（圖／翻攝IG＠chuu_official）

編輯／Amanda　

面對約會，很多女生都會精心準備，從妝容、香氛到穿搭都不放過，但到底要怎麼穿才能吸引對方目光，讓他感到心動？其實你不用穿得很時尚，但要穿得「有魅力」！透過心理學分析和許多調查發現，以下這3種穿搭在男生眼中最有吸引力，能默默抓住他們的眼和心。

▲約會時更能吸引男生的3種穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲紅色能瞬間抓住所有人目光，還能增加女性吸引力。（圖／翻攝IG@miyayeah）

1.大面積的紅色單品

紅色是很搶眼的顏色，不僅能瞬間抓住所有人目光，根據心理學研究顯示，大面積的紅色還能增加女性的吸引力。穿著紅色造型約會時，不僅能牢牢綁住對方目光，同時也會吸引其他人的視線，這樣一來更能激起男生的保護欲或熱烈追求的心理。如果不敢直接穿著一件紅色洋裝或全身紅的人，可選擇一件紅色上衣、紅色包包，利用一個單品將紅色帶到造型中，也能輕鬆達成。

▲約會時更能吸引男生的3種穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲約會時更能吸引男生的3種穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲沙漏型穿搭最能表現出女性腰臀S曲線。（圖／翻攝IG@chuu_official）

2.強調腰臀的沙漏型穿搭

根據國外調查，穿搭對男生來說最有魅力，因為能將肩線、腰身和臀線完美呈現的沙漏型穿搭，最能表現出女性S形曲線，進而吸引男性目光。這種穿搭其實也不難，只要利用高腰褲、裙或收腰造型的洋裝，把重點放在凸顯腰身，腰部變窄，就能強調出臀部曲線，寒冷的冬天也可利用風衣或是大衣的綁帶，收緊腰線，就能輕鬆達成。

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▲約會時更能吸引男生的3種穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲其實很多男生認為女性露出肩線很有吸引力，尤其適合第一次約會。（圖／翻攝IG@hyunah_aa、@chuu_official）

3.平口露肩上衣

或許很多人都會認為最能吸引男生的部位可能是嘴唇或胸部，但許多調查都顯示，其實很多男生認為女生露出光潔的肩線更吸引人。露出鎖骨到肩膀部份的平口上衣，能清楚展現女生的肩頸線條，加上胸口部份會隨著動作而若隱若現，比起直接露胸反而更有魅力，尤其是對於第一次約會來說，這樣的誘惑力剛剛好，不會太超過。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 約會, 約會, 穿搭, 吸引, 魅力, 露肩上衣, 紅色, 沙漏型, 服裝
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