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女生必學的7個心機　「講話直視對方雙眼」讓他小鹿亂撞

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▲▼女生脫單必學的7個小心機。（圖／翻攝自FB）

▲韓劇《愛的迫降》孫藝珍個性直接又可愛，直接擄獲玄彬的心。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

遇到有興趣的男生，又不好意思主動追求擔心尷尬，以下有7個小心機能吸引對方目光，讓他把焦點放在你身上，想要情人節前脫單，必須趕快學起來。

▲▼女生脫單必學的7個小心機。（圖／翻攝自FB）

說話直視對方雙眼

講話的時候請直視對方雙眼，這樣能使對方感覺到被重視，若是他剛好對你也有興趣的話，就能明白你的心意，反而能拉近彼此的距離。

▲▼女生脫單必學的7個小心機。（圖／翻攝自FB）

找機會請他幫忙

男生們都喜歡被依賴感覺，所以當有不懂的事情或是需要幫忙，就試著開口向他請教吧！記得這種幫忙是偶爾而不是經常，才不會造成他的反感。記得要把謝謝掛在嘴邊，讓他提升對你的好感度。

訊息不要回太快

不是要刻意耍心機，但有時候不需要秒回對方訊息，一來會顯得你很在意他，甚至對他造成壓力。男生還是喜歡「追求的感覺」，有時候訊息稍微慢一點回，讓他覺得你很有挑戰性。

▲▼女生脫單必學的7個小心機。（圖／翻攝自FB）

朋友相處增加輕鬆感

大部分的男生還是喜歡溫暖可愛的女生，如果太高冷會讓人有距離感，有時可以試試像和朋友般打鬧或是互虧方式增加輕鬆氣氛，增加話題就有機會往下一步發展。

欲言又止把話說一半

當聊到一些私人事情時，可以藉機埋下一些伏筆，試試把話說一半再搭上欲言又止的表情，會讓他更想要了解你。

▲▼女生脫單必學的7個小心機。（圖／翻攝自FB）

表現出貼心一面

沒有一個男生能逃過女生的貼心，像是你都會記得他說的話，又或是當他心情不好的時候，找機會關心他，細心又溫柔的女生最有魅力了。

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關鍵字：

脫單, 女生, 小心機, 戀愛, 必學
fashion.net

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