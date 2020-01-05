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明明有背帶卻偏要手拿！GIVENCHY柔軟大包ID93登場　拽著上街就對了

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▲紀梵希ID93。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2020 全新推出 「ID93」 包款系列（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

柔軟的皮革最能揉合帥氣與溫柔氣質，且四季都不退流行，法國品牌GIVENCHY推出全新包款「ID93」系列，以經典雙G LOGO與簡約設計，加上滿滿精緻細節，讓這款包有著強烈個性，因此雖然有背帶，但在秀上模特兒清一色用手拽著，一派瀟灑很有態度，就像外套就是不穿好非要用披的，包包有背帶，誰規定就要背上呢？

▲紀凡希。（圖／品牌提供）

「ID93」系列在2020年春夏服裝大秀上首度亮相，由品牌藝術總監Clare Waight Keller 所設計，手袋質感相當柔軟，由小牛皮所製成，添上精緻的繩結細節，而包體方正且柔軟，完美的在優雅中加入了些許陽剛、率性的成分，而且尺寸夠大，更添實用性。

▲紀凡希。（圖／品牌提供）

在「ID93」系列包款中分為中型（NT＄76,000）及大型（NT＄95,000），容量都相當充足，且還可以隨心加裝扭轉編織背袋、或是扁平背袋，手拿時背袋自然垂墜相當個性，也能夠用手臂夾住當作「腋下包」使用，另外，加長的皮革拉鏈扣更為 ID93 增添實用性和我行我素的從容態度。此系列將於2020 年2月起販售。

▲紀凡希。（圖／品牌提供）

▲紀凡希。（圖／品牌提供）

許多時尚穿搭客經常會將包包直接拎在手上，以增添隨性感、更時髦，說到手拿包，就不能忘記2019燒遍時尚圈的「雲朵包」，來自義大利品牌Bottega Veneta（BV），外型就像是一朵澎澎軟軟的雲而得名，包口的皺褶也讓人覺得像極了水餃，分為許多大小，不論是手拿、夾在腋下或是肩背都時髦的不得了。

另外，日前Alexander Wang 所推出的午餐袋，最夯的牛皮紙色在上架沒多久就銷售一空，也應證了大家已無法抗拒這樣隨手一拎就走的時尚感！

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關鍵字：

紀梵希, GIVENCHY, ID93, 手拿包, 手袋, 春夏, 2020
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