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好男人絕緣體是你！這5個錯誤愛情觀，你中了幾個？

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▲▼5個錯誤愛情觀，你中了幾個？（圖／Unsplash）

▲容易吸引渣男，以下5個愛情觀應該避免。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

很多女生條件不差、個性也很好，但感情上種是遇到錯的人，彷彿和好男人無緣。感情專家指出，別為了一棵樹而放棄整座森林，檢視以下5個錯誤愛情觀，妳中了幾個呢？

害怕一個人

許多女生害怕孤單、擔心一個人，即便知道這個男生不太適合他，也將就著交往，為的就是有人陪。還沒想清楚或是不熟悉對方就交往，很容易誤踩地雷，為了寂寞而錯過真正愛你的人，真的不值得。

▲▼5個錯誤愛情觀，你中了幾個？（圖／Unsplash）

不懂得拒絕

有的時候害怕別人難堪，就是對自己殘忍。有些女生遇到別人示好，其實心裡不喜歡他，但又不敢明說，導致對方窮追猛打，最後也只好將就著試試交往，這種沒有原則的個性，很容易讓你在感情上跌跤。

▲▼5個錯誤愛情觀，你中了幾個？（圖／Unsplash）

容易心軟沒底線

有的女生真是單細胞生物，尤其相信對方說的話，即便對方犯錯只要弱弱的道歉，立刻又能讓她們死心塌地，容易相信別人不是不好，但愛人總是要有個底線，千萬不要愛他比愛自己還多。

喜歡聽甜言蜜語

真正愛你的人，會做很多愛你的事情，讓你感受。那種只會在嘴巴上說說，沒有任何實際作為的人，根本稱不上是愛。但就是有一些人容易被甜言蜜語哄到，誤以為自己最特別，認為對方愛他而深信不已。

▲▼5個錯誤愛情觀，你中了幾個？（圖／Unsplash）

對愛情沒有安全感

許多人自信不足，無論個人條件多好，總認為自己不值得被愛，甚至懷疑對方的愛，總愛藉由大吵又和好，找到自己價值感。這種不安全，就是給對方機會傷害你，不斷配合退讓不是個健康的愛情關係。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 渣男, 失敗, 愛情觀
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