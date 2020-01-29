耳環亂戴臉馬上放大兩倍？6種臉型飾品搭配法，選錯款式秒變地雷

飾品就像是造型中的亮點，但你真的選對耳環了嗎？不同臉型耳環選法也不同，原來大耳環竟是圓臉的地雷？6種臉型教你耳環怎麼挑才能加分又瘦小臉！簡單的服裝只要搭上浮誇的造型耳環就能變得超亮眼，不過有時候選來選去，一不小心還會讓臉型變得又大又長 ~（攤手）你也和儂編一樣是耳環控嗎？那麼這篇你一定要筆記！選墨鏡要看臉型，選耳環更要能修飾臉型！跟著儂編這樣挑，找出你的命定款型 ~



圓臉

圓臉女孩總是困擾，厚實的嘴邊肉除了拿長髮遮，真的拿它沒辦法 ~（跺腳）但其實除了髮型、妝容可以幫你修小臉，選對耳環也能為你創造立體小V臉！圓臉女在選擇耳環的款型上，最好避開圓型及菱形耳環款式，圓潤的切角及菱形的尖銳輪廓，不只會使你的顴骨、嘴邊肉無限橫向延伸，從正面看還會使你五官的線條變模糊！建議圓臉女孩可以選擇細長、垂吊型耳環，不僅能延長你的臉型比例，也能讓視覺更纖細呦~

地雷：圓型及菱形耳環款式

適合：細長、垂吊型耳環



長臉

肯定有很多長臉女孩因為自卑所以喜歡用厚重的齊瀏海做修飾，不過同樣的造型看久了難免有些乏味無趣 ~ 為了避免飾品二度成為妳的造型雷區，長臉女孩在選擇上盡量避開長度超過下巴的線型、細長型耳環，並選擇圓形、扇形等造型浮誇的耳飾，大大的輪廓裝飾在臉頰兩側，不僅能增加臉型寬度，還可以彌補臉部線條過於平直的缺陷呢！

地雷：線型、細長條型

適合：圓型、扇型等誇張款式



方臉

大餅臉、國字臉對於方臉女孩來說，這些暱稱真的是她們心中永遠的痛！剛硬的臉部輪廓不只在妝容上要格外用心，在飾品的挑選上更不能馬虎！為了修飾妳粗曠的骨骼線條，在選擇上最好避免長度垂吊至臉頰下且有菱有角的款式，尤其是三角形、五角星型更會加深方臉的視覺輪廓！最好的選擇是以水滴型、不規則型等輕盈款式，不只能柔化妳的臉型，也能使造型更輕盈。

地雷 ：三角形、菱形等菱角分明且長度垂吊到下巴的款式

適合：水滴型、不規則型等造型輕盈的款式



心型臉

心型臉女孩最大的困擾既是優點也是缺點，修長的尖下巴讓心型臉女孩擁有視覺巴掌臉，但上寬下窄的輪廓在挑選耳環上也要格外小心！想要讓臉型更溫柔，在耳環挑選上最好避開下端尖細的款式，譬如說，倒三角形、菱形、心型造型耳飾，尖銳的線條更容易讓下巴顯得更細長！最好的選擇，可以用水滴型等下擺較寬的款式溫柔化妳的臉型殺氣，如此一來會使妳的五官比例更和諧呦～

地雷：倒三角形、菱形、心型造型耳飾

適合： 水滴型等下擺較寬的款式



菱形臉

針對兩頰顴骨較凸出的菱形臉女孩，想要修飾粗硬的臉部輪廓，可以選擇上窄下寬的圓弧狀耳環，例如垂吊型、葫蘆型等，但切記耳墜的長度不要超過下巴，並且避開菱角輪廓較剛硬的耳飾，才不會讓凸出的顴骨加倍放大哦~

地雷：菱角輪廓較剛硬的耳飾，菱形、方形

適合：垂吊型、葫蘆型



梨形臉

擁有圓潤臉龐的梨型臉女孩，最害怕的就是戴錯飾品使臉型視覺大三倍！而梨型臉最大的地雷就是誤觸水滴型、葫蘆型等與臉型相似的耳環款式，配戴這樣的款型不只會使顴骨更寬，還會橫向放大妳的臉型比例！在選擇上最好選則上寬下尖的耳環款式，細長的耳環線條除了可以提高妳的臉部重心，還能平衡妳臉型的視覺缺陷。

地雷：水滴型、葫蘆型

適合：上寬下尖的耳環款式，錐形



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pintrerst



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