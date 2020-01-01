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沒錢、沒男友不是耍廢的藉口！ 單身小資女學6個YouTuber打造質感生活

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當我們對現在的生活感到不甚滿意，但卻不知道從何改善起時，我們就會想到參考別人的生活來汲取一些靈感，正是因為如此，以拍攝日常Vlog為主的生活型YouTube頻道愈來愈受大家喜愛，在這儂編就幫大家找來6個質感系單身女子YouTuber，儘管生活模式不盡相同，但她們都有一個共通點：「把生活過得很好」。

Ondo온도

 

說到生活型YouTuber，儂編首先要來推薦私藏名單中的最愛：「Ondo온도」，她是一個擁有將近70萬粉絲的YouTuber，拍攝的不是美妝、吃播、搞笑，在她上傳的每一部影片中，從頭到尾，Ondo都沒有露臉，視頻中只有局部特寫和低沉的環境音，偶爾有她輕柔的講話聲。意外的是，這些如白開水般平淡的影片，卻是許多人茶餘飯後必看的視頻。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

現實中，Ondo只是一名平凡的韓國上班族。年齡30歲，獨自居住在首爾的出租屋裡。在影片中，拍攝場景主要位於她的房間，看似宅女，她卻把每一天都過得好迷人。此外，由於粉絲遍及各國，因此影片中許多都含有英文字幕，甚至也有中文字幕影片，看得出來這位YouTuber不只把生活過得好，也把YouTube經營得很好。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

而Ondo其實也是位設計師，其同名品牌在韓國設計文創選物店「object」販售，她所設計的文創商品就跟她一樣，簡約中卻是滿滿的優雅，像是帆布包、貼紙、零錢包等都是日常中值得入手的文創商品，若喜歡的話除了親自飛到韓國購買外，網路上也有許多人提供代購服務！

Sueddu슛뚜

Sueddu是一位20代中期（差不多25歲）的女孩，她和自己的寶貝狗Bebe一起生活在首爾的小套房裡，因為自由工作者的身分，我們可以從她所拍攝的Vlog發現，她的一天，大部分時光都是在這間小套房中度過。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

Sueddu的Vlog有著屬於自己的採光和風格，儘管影片內容不外乎是由生活瑣碎小事堆砌而成，卻讓人在細細品味中，陶醉在這樣「孤獨的美好」。每一幕都像電影畫面一樣，身為自由工作者的她，是個興趣廣泛、工作內容也涉略很多領域的女孩，從作菜、畫畫、寫書、家教、編輯影片到旅行，相當追隨自我的興趣，讓人很羨慕這樣的生活。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

Sueddu曾在影片中提到，這個一人獨居的「家」對自己來說有著珍貴的意義，是用自己喜歡的顏色、喜歡的物品打造出的空間，屋內的香氣以及音樂都是為她量身打造，屬於她的夢幻王國。

Onuk오눅

Onuk是個在東京生活工作的韓國女子，日本上班族給人的感覺就是生活高壓、每天忙著通勤，但Onuk卻是將步調放慢，每天上班前都會拍穿搭，非常適合做為職場穿搭的範本。此外，獨自居住的Onuk也喜歡分享自己在東京四處探索美食店的經歷和私人食譜。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

Onuk相當喜愛到超市購物，上班前每天都會買不一樣的小零食，下班則是和朋友或者是自己吃完飯後，接著就去超市採購生活所需，且每樣東西都會標出價格、品牌。此外，儂編發現韓國女孩通常不只吃正餐一餐，每次吃完正餐後面一定有飯後甜點或水果，這時你一定超級好奇，這樣吃怎麼還能這麼瘦！其實Onuk她會固定每週兩次在家中踩飛輪，如此一來就不用怕胖而忌口啦～

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

周末的話通常會是Onuk在家做飯的日常，她的料理偏向簡單的西式料理，原本看起來很麻煩的下廚變得相當精緻有質感，尤其是品嚐的時候，因為是自己親手做出來的，每一口都感到相當滿足。

inliving.

25歲的日本女生所開設的「inliving.」頻道，奉行極簡無印風。若你是無印粉或是喜愛中性打扮的話，「inliving.」整個就能成為你的生活以及穿搭範本。由於每個影片長度都短短的，相當適合那些喜歡在吃飯時間看個影片舒壓，或是不想花太多時間看片的人。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

不知道為何，看「inliving.」的Vlog總特別舒壓，除了整體氛圍外，她講話語速很慢，適合日文字學者拿來唸日文。

此外，「inliving.」也會上傳化妝的影片，不同於一般美妝頻道需要繁瑣的化妝技巧與產品搭配，「inliving.」影片中的化妝步驟真的是超級簡單！簡單的上完保濕、擦個防曬、遮瑕、上個裸色口紅就出門，相當適合不喜愛濃妝的女孩！

子時當歸

子時當歸是一位生活在澳洲的中國女生， Vlog中同樣沒有太多的談話和過多的配樂，卻能將日常生活的品味完美呈現在影片中。不同於前面介紹的YouTuber們以短片為主，子时当归的每一支影片幾乎都是 30、40 分鐘起跳，你可能會想，又不是劇情片，到底有誰能夠看著別人的Vlog這麼久！然而觀眾卻在她的影片裡找到對於生活的治癒感，內容不乏居家生活、日常採買以及血拼逛街的畫面，其中最讓人著迷的，就是她對於料理的用心以及執著。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

子時當歸在其中一支影片中提到，因為一天只吃兩餐的習慣，讓她在準備餐點這件事上投注比較多的時間和精力，無論再忙再懶惰，對子時當歸而言，準備早餐和吃早餐對她的一天來說是相當重要的，而她的早餐組合：主食、蔬菜水果、優格杯和咖啡。當然最讓人期待的不只是料理本身，擺盤更是萬眾矚目的焦點！在她的每支影片中，都能看到她變換各種菜色以及對於擺盤裝飾的堅持，就算只是做給自己吃的，也得是味覺和視覺上的享受。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

在子時當歸的Vlog裡，不外乎就是烹飪、介紹穿搭、介紹她的一天、開箱戰利品等，偶爾會逗她的兩隻愛貓，但她的粉絲卻沒有在不斷重複的內容中喪失興趣，這跟她的審美密不可分！真的不誇張，儂編每次到她的影片都會被美哭，每一幕都可以截圖變成IG網美照來發，實在是讓人賞心悅目！

Jessie

Jessie是一位年僅19歲的法國女孩，大家都知道法國人天性浪漫，遵行「Less is More」的生活模式，這點我們也可以在Jessie身上看到一些蹤跡。尤其儂編最喜歡看她拍攝早晨系列的Vlog，一起床先打開手機看看時事、準備早餐後在陽光下一邊品嚐一邊看影片，接著簡單沖洗、化妝就出門。一切都不疾不徐，搭配背景音樂整個就是很優雅！

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

雖然說沒有中文字幕，但她的生活模式、穿搭、散發出來的氣質卻讓人不自覺就一直看下去。身為時尚迷的她，除了本身主修時尚相關科系，還創辦了時尚雜誌「Cool Magazine」。而「Cool Magazine」本身也有YouTube頻道，看得出來Jessie不只把生活過得精緻，對於事業也同樣用心！

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

Jessie相對前面的Youtuber活潑許多，時不時還會在Vlog中mur mur，從烹飪、飲食、化妝到穿搭，影片內容相當多元，也因此每次都很期待她又會發佈什麼樣的影片出來。

▲▼ 小資女也可以擁有的質感生活！看這6個YouTuber如何打造一個人的浪漫日常。（圖／Bella儂儂提供）

介紹完這些將生活過得很有質感的YouTuber們後，你可能會覺得這樣如此有品味的生活，一定得是有錢才做得到，這點儂編不可否認，但是撇除這些物質上的享受，心靈上的滿足以及打造最讓自己舒適的環境，卻是只要你願意努力就可以達成的，相信看到這你對自己的生活也應該有些靈感了吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@on_do__、@jessiegelinas_、@magazine_cool、@congcongh、@inlivingjp、@onnuk_、@sueddu

 編輯整理：林奕辰

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】
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關鍵字：

YouTuber, 單身, 生活, 小資女, 質感
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