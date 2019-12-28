潮流領頭羊竟看衰？Off-White創辦人：「街頭服飾將在10年內死亡」

編輯／Duke

從2012年的Pyrex Vision到現在Off-White，其設計師Virgil Abloh總是引領著街頭潮流，不過，近日Virgil Abloh在接受外媒訪問時，談到自己擔任Louis Vuitton（LV）男裝創意總監的想法以及未來十年街頭服飾將會如何，而Virgil Abloh表示：「街頭服飾會死的，因為時間到了，畢竟人們還能擁有多少T-Shirt、帽T以及球鞋？」

在 Instagram 查看這則貼文 PYREX VISION（@pyrexvision23）分享的貼文 於 PDT 2016 年 4月 月 30 日 下午 12:53 張貼

▲從Pyrex Vision到Off-White，其設計師Virgil Abloh總是引領著街頭潮流。（圖／翻攝自IG@off____white）

▲Virgil Abloh表示10年內街頭服飾終將迎來死亡。（圖／美聯社）

2009年Virgil Abloh剛從大學畢業進入Fendi實習進而開啟他的時尚之路，2011年他擔任肯爺（Kanye West）與傑斯（Jay-Z）共同專輯的藝術總監，2013年Virgil Abloh正式於義大利米蘭創立Off-White，後續品牌業績則是蒸蒸日上，並成功入主Louis Vuitton男裝創意總監。

▲Virgil Abloh自2009年，便開啟了他的時尚之路。（圖／美聯社）

然而，與街頭潮流有深厚關係的Virgil Abloh為何會說街頭服飾終將死亡，原因來自街頭服飾的擁護者多為年輕人，而這世代的人們還能擁有多少T-Shirt、帽T以及球鞋？因此未來時尚不再是用新鮮感衡量，而是會進入Vintage（古著）的年代。

▲街頭服飾死亡的原因來自人們還能擁有多少T-Shirt、帽T以及球鞋。（圖／翻攝自IG@stussy、@supremenewyork）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！