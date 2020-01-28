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皮膚敏感、毛孔變大都是初老警訊　5款提前預防保養品公開

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▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

最近毛孔粗大、皮膚敏感又泛紅？小心你的肌膚正邁入初老症狀！對抗老化就該對症下藥，5款抗初老保養推薦，教你從根本開始預防！年齡增長並不可怕，可怕的是肌膚邁向初老，用看得就能看出來！你以為細紋、鬆弛才是老化的象徵，NONONO ~ 其實初老症狀會從敏感、泛紅甚至毛孔粗大先開始！別再亂擦過度營養的抗老產品，預防初老關鍵先從改善暗沉開始！

毛孔粗大

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

妳可能會問，20歲的肌膚也會有毛孔粗大的問題，這也代表初老嗎？當然不，導致毛孔粗大的原因有很多，可能是油脂分泌過剩，也有可能是不良的保養、上妝習慣等，但倘若妳到了30歲以後，毛孔才開始漸漸明顯，那就要小心是不是肌膚正在持續走下坡！在保養上最重要的就是選擇輕薄，質地溫和的保養產品，才不會緊緻毛孔之餘又讓肌膚吸收過多的養分 ~

《歐舒丹》 蠟菊精華霜

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

▲《歐舒丹》(L’OCCITANE) 蠟菊精華霜，NT$2650

初老症狀最怕碰上毛孔粗大的問題，因為太過日常反而常常被一般人忽視而導致錯過預防時機 ~ 這時最好的修護措施，就是將抗初老化作日常保養的一部分！別於一般的抗老保養，初老症狀需要的是輕透好吸收的質地，《歐舒丹》熱賣多年的蠟菊系列，推出全新精華霜，凝霜狀的質地不僅不會造成肌膚厚重的負擔，其中豐富的膠原蛋白和植萃精油，更為粗大的肌膚紋理做最好的撫平修飾！

敏感泛紅

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

換季乾癢甚至敏感泛紅，妳仍視為理所當然嗎？小心初老正慢慢逼近妳！對於青壯年女性的肌膚來說，過早使用熟齡抗老產品其實會對肌膚造成負擔 ~ 然而對於出現敏感症狀的女孩來說，過度的營養反而會造成二次傷害！眼看初老逼近，在預防保養品的挑選上最好選擇輕盈精華類產品，質地輕透，不只能舒緩泛紅的肌膚，上保養同時也不會被厚重的養分悶得喘不過氣。

《海洋拉娜》 煥顏彈力無痕精萃

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

▲《海洋拉娜》(La Mer ) 煥顏彈力無痕精萃，30ml ，NT$13,500

妳還在亂用熟齡級的抗老產品嗎？小心過度滋養會造成反效果！《海洋拉娜》的修護實力，連媽媽們都讚不絕口，不過別於過往的強效抗老產品，這次他更將抗初老作為靈感核心，推出煥顏彈力無痕精萃，主打青壯年肌膚的初老症狀 ~ 清爽的精華質地將肌膚的泛紅敏感瞬間鎮定，並同時給予衰老肌所需的彈性！ 精準拿捏抗老因子，讓青春的妳重拾肌膚元氣。

暗沉氣色差

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

到了30歲後，工作繁忙，回到家又有大大小小的家務事義操勞，睡不好、三餐不正常的情況下，肌膚最先發出警告！最近早上上妝總覺得底妝蓋不住暗沉的氣色嗎？別懷疑，這也是妳慢慢步入初老的象徵！很多人總以為氣色差用化妝就能掩飾，但一天比一天厚重的遮瑕、底妝，久了只會讓肌膚老化加速！針對氣色的抗初老攻略，其實很簡單只要在日常保養程序中加上它，立馬還妳透亮好氣色。

《伊麗莎白雅頓 》維他命C激活煥白膠囊

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

▲《伊麗莎白雅頓 》維他命C激活煥白膠囊，60顆，NT$3850

膠囊型的保養，最適合對於像儂編這種沒在要求用量的粗線條！小小一顆加在睡前保養的程序中，全新維他命C激活煥白膠囊，如同其名初老肌膚最需要的不是膠原蛋白，而是維他命C的補充！改善暗沉氣色，不如先把肌膚流失的光澤與營養素先補回來吧 ~ 強效的亮顏配方，還能將妳的倦容一併拯救。

細紋、表情紋

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

文章看到這，妳一定有發現，初老肌膚越到後期症狀越明顯！倘若現在的妳抿嘴笑或者嘟嘴，眼周、嘴角的表情紋比以前多了2、3公分，那就代表你得上緊發條和初老決一死戰了！對抗剛生成的細紋，其實可以不用使用到強效抗皺乳霜，只要一瓶凝露型保養，加上手部按摩，就能推淡那些細小的表情紋！

《philosophy肌膚哲理》 微導煥膚亮凝露

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

▲微導煥膚霜組，NT$2,450（微導煥膚亮凝露 60ml + 微導煥膚胜肽 C 去角質霜）

皮膚科醫師拍胸口認證，《philosophy》透過角質代謝調理，延緩肌膚老化和細紋增生，是保養也是防護，別以為角質代謝只是夜間保養的專利，這款微導煥膚亮凝露針對妳的細紋、肌膚紋理做日夜修護，早上清潔完用它做為妝前保養的最後程序，不只肌膚看起來緊緻，也能讓底妝更服貼呢！

初老斑

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

紫外線、3C藍光甚至空氣汙染都是長斑的原兇之一，然而針對老化而生成的初老斑，則要用保濕、亮白來預防，去除過多的滋補配方，這回不如回歸純粹，用最簡單的油保養來迎戰 ~ 剛生成的初老斑，其實沒那麼難擺脫，在保養時可以搭配濕敷、按摩加強保養品的局部吸收，淡斑效果將會快狠準。

《DARPHIN》百妍24K黃金極緻芳香精露

▲▼ 毛孔粗大、肌膚敏感？親愛的這是「老化徵兆」！5款抗初老保養，救暗沈是第一步。（圖／Bella儂儂提供）

▲《DARPHIN》百妍24K黃金極緻芳香精露，30ML ，NT$6,800

擁有「美容油天后」的《DARPHIN》，今年更推出百妍24K黃金極緻芳香精露，細緻美肌油中添加了微米金箔，輕透的油狀質地，讓人一擦上還以為是保濕精華般清爽！現代人生活繁忙，肌膚疲勞又暗沉，甚至過了30歲迎面而來的初老斑，更是女人們的心頭患 ~ 獨家的植萃經由配方，不僅能深入滲透肌膚加強補水，還能讓妳的膚質光滑透亮，在保養時只要針對初老斑的部分加強按摩，更能達到淡斑的功效呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、DARPHIN、philosophy、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、歐舒丹

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

保養, 抗老, 敏感肌, 毛孔, 老化
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