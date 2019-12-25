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劉嘉玲撞衫「小24歲」韓星鄭秀妍　白色毛衣意外平價1500元有找

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▲劉嘉玲。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲劉嘉玲與鄭秀妍跨國撞衫，相差整整24歲引起討論。（圖／翻攝自品牌官網、IG劉嘉玲、鄭秀妍）

記者鮑璿安／台北報導

54歲香港女星劉嘉玲近日在個人IG上曬出與聖誕樹的俏皮合影，頭戴小紅帽的她，穿著白色針織毛衣相當亮麗，不過隨即被眼尖網友發現，撞衫了整整小24歲的南韓女星鄭秀妍（Jessica），意外引起討論。

▲劉嘉玲。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲劉嘉玲。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲劉嘉玲在個人IG 公開一系列聖誕美照。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

香港女星劉嘉玲日前出席澳門影展，再次展現不老神話，聖誕節前夕她也低調在個人IG上公開與聖誕樹的合影，畫面中劉嘉玲坐在聖誕樹前，戴起可愛的小紅帽，穿著白色高領針織毛衣，伴隨獨特的胸前荷葉邊剪裁，在復古之中注入一絲活力，劉嘉玲也俏皮的望向遠方，時而將紅色裝飾舉在眼前，整體造型十分可愛，瞬間引來粉絲們大讚，「好美」、「童心未泯。」

▲劉嘉玲。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲劉嘉玲。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲南韓女星鄭秀妍（Jessica）不約而同穿上ZARA白色針織毛衣，約NT$1,350。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

不過隨後也被眼尖網友發現，這件毛衣剛好撞衫了南韓女星鄭秀妍（Jessica），她在20日先PO出美照，稍稍早了劉嘉玲5天，然而兩人差了整整24歲，風格可以說是天差地遠，照片中鄭秀妍放下浪漫長髮，白色毛衣襯托雪白肌膚相得益彰，在鄭秀妍的演繹下，衣著整體顯得十分可愛，有別於劉嘉玲的成熟氣息，產生較大差距，不過絕大多數網友也認為，「劉嘉玲美度完全沒輸」、「差了24歲，沒輸其實就是贏了。」焦點回到毛衣身上，原來出自於西班牙快時尚品牌ZARA，順勢讓兩人的親民形象加分不少。

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關鍵字：

劉嘉玲, 鄭秀妍, Jessica, ZARA, 快時尚, 聖誕節
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