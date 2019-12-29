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AirPods最完美收納處！變身超潮耳環　戴著再也不怕弄丟

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▲▼ 再也不怕AirPods弄丟！韓國超夯「AirPods耳環」，根本是無線耳機的神隊友！。（圖／Bella儂儂提供）

你是個很常弄丟東西的人嗎？從口紅、包包、到雨傘什麼都丟過，無論東西大還是小，就是有辦法弄丟（無奈笑），也因為這樣所以不敢買AirPods，畢竟有線的耳機就已經弄丟過好幾個，不過不用擔心，今天儂編就要來介紹這款—韓國超夯「AirPods耳環」，讓戴無線耳機再也不用膽戰心驚！

▲▼ 再也不怕AirPods弄丟！韓國超夯「AirPods耳環」，根本是無線耳機的神隊友！。（圖／Bella儂儂提供）

一組大概5、6000左右的AirPods，說實在真的不是很便宜，雖然無線耳機很方便又容易攜帶，但對於容易弄丟東西的人來說，也是一個更容易把耳機弄丟的設計啊（崩潰），有韓國廠商聽到妳的心聲了，最近IG很紅的「AirPods耳環」也就這樣誕生！

▲▼ 再也不怕AirPods弄丟！韓國超夯「AirPods耳環」，根本是無線耳機的神隊友！。（圖／Bella儂儂提供）

說是AirPods耳環，它其實就是在耳針另一端加裝一個小橡皮圈，使用上只要把橡皮圈套進AirPods尾端就可以了，等於是讓AirPods有第二層保護，這樣無論是騎車、跑步、或健身都不怕弄掉啦，就算真的掉出來也只是掛在耳環上，平常就這樣當耳環掛也是蠻潮的！

▲▼ 再也不怕AirPods弄丟！韓國超夯「AirPods耳環」，根本是無線耳機的神隊友！。（圖／Bella儂儂提供）

看完有沒有覺得真的是迷糊女孩的救星！有了這個AirPods耳環，就再也不怕AirPods弄丟了～雖然使用上比較麻煩，充電時還要把耳機從上面拆下來，但跟把貴鬆鬆的AirPods弄不見相比，這一點麻煩根本不算什麼，妳們說是不是～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@pinkplanet2018、@datecourse123、@woodami1220、@eyesmag
編輯者：楊采寧

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

AirPods, 無線耳機, 韓國, 耳環, 新奇
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