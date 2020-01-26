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週末只會宅著耍廢的5大星座！巨蟹果然很愛家、第二名平日玩超兇

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▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

周末對於一般上班族而言，就像沙漠中的珍貴綠洲一樣，是個令人超級興奮的存在，通常都會相約好姐妹、家人去戶外走走，但對某些人來說，假日就是要好好宅在家、能不動就不動，接下來這5個懶癌末期的星座，快滑下去看自己有沒有在榜上～

Top5.處女座

▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

身為一個完美主義者，處女座平日上班總是會把自己打理的有條有理，從衣著到妝容都會想盡辦法做到最好，所以一到假日的時候，他們就會想反璞歸真，回到最原始的樣子然後打死都不出門，畢竟出門還要打點的漂漂亮亮，實在是太累人了～

Top4.巨蟹座

▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

巨蟹座對於「家」可是十分執著的，他們不僅很愛家，還很愛待在家！只要待在家裡面對他們而言，就是最平淡的幸福了～不過也因為常常待在家，巨蟹寶寶很會利用室內活動打發時間，像是閱讀、烹飪、看影集等等，所以也不是一直廢在床上哦，稍稍沒那麼廢這樣～

Top3.水瓶座

▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

12星座裡面，最能忍受孤獨的就屬水瓶座了，不過倒也不是不喜歡交際，而是比起交很多朋友，他們更享受一個人獨處的時光，平時上班都在辛苦的社交，假日當然是要好好跟自己相處一下啊，除非是超級要好的朋友，不然水瓶座通常都會默默飄走假裝沒聽到要約～

Top2.射手座

▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

OK看到這邊一定會覺得很問號，射手座不是很愛玩嗎，怎麼可能會乖乖待在家？其實因為平常射手座約就多了，所以假日時除了有重要的約之外，他們還是會偏向待在家裡好好休息，畢竟平日下班已經玩很兇了～（咦）

Top1.摩羯座

▲▼ 就是懶癌末期！這5個星座「假日秒變會呼吸的肉肉」，第一名竟然是「它」？。（圖／Bella儂儂提供）

最懶的星座底加啦！12星座裡面最懶的就是摩羯座了，除了個性上不愛湊熱鬧，更享受自己一個人的時光，假日時從早睡到晚上完全不是難事，能不出門就絕對不會踏出家門，甚至出門買午餐都不願意，直接手機拿起來訂Uber Eats，摩羯座完全就是平日非常勤奮、假日秒變一團肉肉的終極代表！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest
編輯者：楊采寧

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

星座, 懶惰, 假日, , 排行榜, 處女, 巨蟹, 水瓶, 射手, 摩羯, 運勢
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