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全台唯一「星巴克鐘樓門市」絕美！　挑高17米加吊燈像在歐洲喝咖啡

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▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克麗寶鐘樓門市12／25正式開幕啦。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中麗寶OUTLET二期今（12／25）正式對外見客，其中討論度最高的店包括全台唯一的「星巴克鐘樓門市」，以歐洲景致打造的麗寶OUTLET二期，星巴克進駐其內的鐘樓，挑高17米的大型通透空間，加上引入光線的大片窗戶，以及從高處垂吊下來的吊燈，將咖啡廳整體歐洲氛圍提到最高點，不打卡太可惜啦！

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

星巴克打造全台首座以歐式鐘樓教堂式外型的「星巴克麗寶鐘樓門市」，於12／25正式對外開幕，之前僅發表建築外觀照片，上有星巴克綠色的顯眼招牌，就已經有許多人超期待，今天正式對外見客，大氣的建築充滿異國風情，加上環型的挑高落地窗引入光線，任何角度都很好拍。

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

鐘樓門市自然以鐘樓造型為建物外觀，屋緣處有星巴克女神佇立於中心，造型鐵花向四周擴展蜿蜒，以源自咖啡豆標的圖案花紋，綴以水藤或是貝殼等紋路圍繞著建物，猶如構築成女神的精緻皇冠，也為建物增添華麗感。

室內空間是獨特的八角形建築，以多邊形中島吧檯，並將天花挑高17米，照映吧檯上方錯落垂降的5組造型吊燈，呈現空間感。室內artwork以女神為概念主題，利用手繪及印刷的表現手法，與建物屋緣處的女神藝術品相互呼應，拱型的窗框設計環繞四周，很有義大利的浪漫風格。

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

麗寶OUTLET二期商場以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，除了部分戶外走道外，還有大片室內挑高拱廊設計，建築外觀則以期的義大利「菲諾港」多彩特色為發想，所以不僅星巴克，還有其他賣場建築也很有風情，不妨趁週末去走走吧。

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

針對星巴克鐘樓門市開幕，也推出限定商品與滿額優惠，限定商品「麗寶鐘樓馬克杯」，設計元素包含天空之夢摩天輪、國際賽車場以及特殊地標鐘塔，病點綴星巴克經典馬克杯於其中；即起至2020／1／12於門市打卡完成並上傳FB，即享有第二杯半價優惠，消費滿600元贈星巴克環保單杯袋。

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克麗寶鐘樓門市。（圖／星巴克提供）

關鍵字：

星巴克, 麗寶, 鐘樓門市, 台中
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