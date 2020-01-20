【油水平衡化妝水推薦】「換季過敏？不！我對你過敏」網紅廢到笑金句點出換季肌躁鬱！敏感女孩油水平衡改善就靠一瓶化妝水

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IG網紅「初生之犢」經常將生活經驗化作幽默又厭世的文字，近期發表一系列廢到笑金句，一一擊中許多女孩肌膚的「敏感話題」心聲而狂掀討論，也讓許多人驚覺原來每到冷熱交替的換季時刻，肌膚開始出現紅腫、乾癢、痘痘粉刺…各種敏感，有可能是油水不平衡導致的「換季肌燥鬱」！加上台灣氣候環境、空氣汙染、生活作息及工作壓力…內外兼攻都成了敏感肌過敏原，如何輕鬆達成皮膚油水平衡狀態，成為敏感女孩們的重要課題。

▲換季肌躁鬱引發的油水不平衡，就由純淨無添加的敏感話題均衡保養系列hold住美肌。（圖／記者周宸亘攝，下同）

網紅5大廢到笑金句 精準點出敏感女孩皮膚油水不平衡困擾

「看看別人的蘋果肌，再看看自己的敏感肌，知道自己單身的原因了嗎？」「你臉色不太好是換季過敏嗎？哦不，是我對你過敏」、「你害羞臉紅的時候好可愛喔！哦，這是敏感肌」、「夜深了，來講點敏感話題…我是混合偏油敏感肌」、「一換季，體重和膚況全成了女性的敏感話題」，想想自己的敏感肌，再看看以上5款來自IG網紅初生之犢的敏感話題廢到笑金句，你被說中了幾個呢？

根據初生之犢IG貼文分享，每到季節變化他和身邊友人都屬於容易有皮膚油水平衡出狀況的問題肌，像是長痘痘、脫皮、泛紅、刺痛等症狀都不時找上門，而且認真一聊才發現，原來大家的敏感成因和狀況都不一。

像是初生之犢自己屬於平常鼻頭泛油、兩頰卻很乾燥的敏感類型，而朋友之中，有人則是油水不平衡容易大出油、脫妝的混合偏油敏感型，也有因為過去愛打雷射追求速效保養而造成後天敏感，容易泛紅、刺痛等敏感症狀樣樣來，甚至也有「換季氣象台」，每到天氣變化激烈時，就感覺兩頰缺水緊繃、敏感泛紅。而在使用敏感話題均衡化粧水w後，讓肌膚油水不平衡改善不少，無論出油、脫妝或生理期前大冒痘皆有改善，連泛紅、刺激等不適感也舒緩許多，讓初生之犢忍不住要認真呼籲大家不要再厭世了！想讓心情變穩定前，首先要讓肌膚變穩定，只要皮膚油水平衡機制變好了，再也不用飽受敏感肌困擾！

▲敏感話題均衡化粧水w完美兼顧清爽及滋潤，是一款完美達成油水平衡機制的化粧水。

掌握敏感肌無添加、純淨保養關鍵 輕鬆穩定膚況

其實從初生之犢分享的這些例子可以看出，搞定皮膚油水平衡機制就能hold住換季肌躁鬱困擾！記住，敏感肌保養就像療癒一顆受傷的心，不能追求捷徑，只能用最溫和、低刺激性的保養方式慢慢修護。挑選保養品時，唯有使用嚴選無雜質成分、無添加酒精、香料、防腐劑，並以最潔淨的製程與環境製作出純淨無汙染的保養品，才是真正符合敏感性肌膚的設計。

講到皮膚要油水平衡都推薦的品牌資生堂，深入敏感肌保養研究50年，深知各世代女性的保養需求，觀察到外在環境的空氣汙染、秋冬換季及內在壓力、熬夜作息不正常等無形中影響女性膚質美麗，因此精心規劃d program敏感話題系列，可根據乾燥、油性、毛孔粗大或小細紋等不同膚質狀況，找到每個人保養問題的對應系列，以油水平衡化妝水啟動美肌屏障功能，讓每一個表皮肌層都確實留住飽滿水分。

油水平衡推薦：敏感話題均衡化粧水w打造美肌屏障

然而「d program敏感話題」系列中，外瓶澄淨如海洋色系的藍色「均衡系列」最適合所有台灣敏感女孩使用，尤其「敏感話題均衡化粧水w」是一款油水平衡化妝水，能完美達成油水平衡機制，不僅解決黏膩出油、毛孔明顯、痘痘等「皮脂性問題」，還能改善粗糙緊繃、浮粉、脫皮、乾燥等「乾燥性問題」，內含雙效美肌能量（Ｈ-穩定配方Ａ×有效成分傳明酸）及均衡保濕設計，全面重整肌膚防禦機能，可創造並維持紋理細緻、飽滿柔軟的肌膚，實現「高機能、低刺激」的水嫩肌質，徹底告別換季肌躁鬱。

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