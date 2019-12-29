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美津濃開發超強《七龍珠》棒球系列　收齊七顆龍珠棒球就能召喚神龍？

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編輯／Duke

日本最大的玩具供應商Bandai（萬代），時常會推出讓人意想不到的周邊商品，這回Bandai便以受歡迎的棒球為主題，並攜手《七龍珠Z》與Mizuno（美津濃）打造一系列的捕手護具、棒球手套以及龍珠棒球，其中，捕手護具還以達爾常穿的賽亞人戰鬥服裝為靈感設計，穿上後說不定會有達爾的戰鬥力喔！

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲Bandai攜手《七龍珠Z》與Mizuno（美津濃）打造一系列的捕手護具、棒球手套以及龍珠棒球。（圖／翻攝自Bandai）

這次的《七龍珠Z》棒球系列，共推出分成護胸與護腿的捕手護具，代表悟空、比克、弗利札、神龍的造型棒球手套以及使用龍珠設計為主軸的棒球，而收納棒球的外盒還可以組成完整的神龍，喜歡棒球與《七龍珠Z》的粉絲千萬別錯過了。

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲以達爾常穿的賽亞人戰鬥服為靈感設計。（圖／翻攝自Bandai）

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲每款手套均帶有人物特色，像是龜派氣功、魔貫光殺砲、53萬戰力以及許願。（圖／翻攝自Bandai）

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲使用龍珠設計為主軸的棒球，其收納外盒還可以組成完整的神龍。（圖／翻攝自Bandai）

Bandai X Mizuno《七龍珠Z》棒球系列，除了四款造型手套將在8月發貨之外，其餘的商品都會在3月正式發貨，而護胸與護腿定價為44,000元（約台幣12,300元）、日圓46,200元（約台幣13,000元），棒球手套為日圓44,000元（約台幣12,300元），單顆4星龍珠棒球為日圓6,050元（約台幣1,700元）、整組為日圓41,800元（約台幣11,700元），有興趣的朋友，目前都可以到Bandai Fashion Collection官網上預購，不過，預購截止日期只到1／19的晚上10點喔！

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此外，Bandai先前還帶來以《遊戲王》裡的魔法卡為主題的實物，而這張魔法卡正是經典「貪婪之壺」。這次Bandai找來日本盛產瓷器的「美濃」工匠合作，完美重現貪婪之壺中的所有細節，包括眼睛的皺紋、浮誇的大嘴以及黃色的牙齒，不過，目前已經停止預購，喜歡的朋友只能到日本當地找找看了。

▲Bandai X Mizuno。（圖／翻攝自Bandai）

▲貪婪之壺的實品。（圖／翻攝自Bandai）

關鍵字：

Bandai, 棒球, 七龍珠Z, Mizuno, 賽亞人, 悟空, 比克, 弗利札, 神龍, 達爾, 遊戲王, 魔法卡, 貪婪之壺, 美濃, 日本
fashion.net

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