神級底妝推限量工具組！蘭蔻「奶茶刷具」、雅詩蘭黛3色美妝蛋只送不賣

▲兩大底妝專家雅詩蘭黛及蘭蔻，近日紛紛推出只送不賣的限量底妝工具，預計將掀起一波搶購熱潮。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／台北報導

冬季氣候乾冷，底妝開始出現乾燥卡粉、不服貼等狀況，除了換用保濕型粉底外，搭配合適的底妝工具能幫助底妝更完美服貼。兩大底妝專家雅詩蘭黛、蘭蔻就分別以其經典人氣底妝推出超實用上妝工具：3色「服服貼貼美妝蛋」和超可愛「奶茶拿鐵刷具組」，不僅限時限量，還只送不賣，不論新粉、鐵粉都絕不能錯過！

▲雅詩蘭黛推出3色3造型的美妝蛋組，購買任一底妝及可免費獲得。



雅詩蘭黛「服服貼貼美妝蛋組」



內含83%高效保濕精華的雅詩蘭黛粉保濕訂製粉底精華，一推出就大受歡迎，在小紅書上更被封為「乾皮親媽」。為解決冬季底妝困擾，雅詩蘭黛特別推出只送不賣的限量「服服貼貼美妝蛋組」，搭配粉保濕訂製粉底精華，不僅可節省粉底用量，更能快速均勻上妝，雙倍保濕力更能幫你揮別冬季乾燥起屑，打造服貼水潤肌。

凡於12/26起至2020/1/31，購買雅詩蘭黛任一底妝（粉底/氣墊/粉餅）即可免費獲贈「服服貼貼美妝蛋組」，內含水滴型美、葫蘆型與切面型等3種不同類型美妝蛋，可依照平常使用習慣選取合適的美妝蛋上妝。

▲「服服貼貼美妝蛋組」內含3款不同類型美妝蛋，可以上妝習慣自由挑選使用。



1.藍色水滴型：水滴型粉底建議使用彈壓方式上妝，尖頭的部份可以輕拍於鼻翼與眼下等細節部分，妝感會更加輕薄與服貼。

2.紫色葫蘆型：葫蘆型美妝蛋尖部可用於鼻翼、眼周與唇周處等細部，中間凹陷處則讓上妝時方便較方便拿取，易於推勻下巴及下顎等臉部輪廓線，底部則是可以用於大面積輕拍粉底使用。

3.桃色切面型：切面型美妝蛋將傳統的水滴型美妝蛋與海綿粉撲設計完美揉合，平滑切面處可用於臉頰或額頭處等大面積區塊快速上妝，側面圓弧形設計可使用滾彈方式上妝使底妝更加服貼均勻。

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▲蘭蔻繼「小冰奶粉撲」後，再度打造超可愛的復古刷具組。



蘭蔻「奶茶拿鐵刷具組」



今年9月，蘭蔻為明星底妝「零粉感超持久粉底」推出限定加贈的超萌底妝工具「小冰奶粉撲」，可愛外型加上實用度，引爆網路話題，掀起一陣瘋搶熱潮。而繼小冰奶粉撲後，蘭蔻將於2020年一開春再度推出零粉感限量週邊「奶茶拿鐵刷具組」，吸著可愛奶茶系磁鐵的復古奶茶色小鐵盒中，裝載兩支毛質極佳的底妝刷，可分別搭配粉底液及蜜粉使用，讓底妝不只持久，更水潤服貼。

2020/1/4將於全台蘭蔻專櫃及官網同步限量加贈，凡購買「零粉感超持久粉底系列」滿NT$3,50（(需內含一瓶「零粉感超持久粉底」)，即可免費獲得「奶茶拿鐵刷具組」，勢必又將掀起一波搶購風潮。

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