星巴克首推「紙本飲料券」　飲品直接打87折，送禮自用都划算

▲星巴克首度推出飲料券，花150元可點170元的飲料。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克控有福啦！看準新年與農曆年的送禮商機，星巴克首度推出紙本「飲料券」，單張150元可兌換最高價值170元的飲料，等同點了170元飲料就打87折，而且無期限兌換限制，無論送禮或自用都很方便，相當適合重度常飲星巴克的消費者。

「星巴克飲料券」設計以星巴克經典的綠色系為底，並綴上馬克杯、外帶杯等極具標誌性的圖案，圖面上更有星巴克女神與Starbucks英文字樣，讓消費者能夠清楚的一眼辨識，飲料券採單本非單張販售，一本為10張飲料券，於12／25正式開賣。

針對首度推出的飲料券，星巴克也推出首波限時加碼優惠，2020／1／7前購買，單本咖啡飲料券將加碼贈送2張限期好友分享券，若購買50本，再加贈10張。

但提醒購買前須注意飲料券的使用限制，兌換內容不包含加價升級與額外添加濃縮咖啡、佐料、糖漿等客製化收費項目，且兌換飲料品項亦不包含酒精飲料、罐裝飲料、瓶裝水及果汁。若點購超過170元以上飲料品項或加價升級、額外添加客製化收費項目等，於兌換時僅能以現金支付差額，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠及各行銷活動等無法合併使用，兌換品項依各門市現貨為準，另部份特定門市不提供兌換服務。