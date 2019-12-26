貓奴快朝聖！日本超Q萌「貓咪造型吐司」香濃牛奶、巧克力多種口味

編輯／Amanda 圖／翻攝ねこねこ食パン（NEKO NEKO SHOKUPAN）官網

日本知名烘培品牌「愛天空烘培屋」（Heart Bread ANTIQUE），於今年11月推出了超萌、超療癒的貓咪吐司專賣店「ねこねこ食パン 」（NEKO NEKO SHOKUPAN）進軍東京，每日限量供應不同口味的貓咪頭造型吐司，不只看起來可愛，還很香Q好吃，也成為了近期日本當紅的打卡美食。各位貓奴、吃貨們，最近有要前往東京旅遊的話，千萬別忘記來朝聖！

一成不變的吐司能怎麼改造呢？為了甩開一般吐司四四方方的單調形狀，Neko Neko Shokupan經過了一番特殊的製作加工，讓吐司搖身一變成為有著小巧三角形耳朵和圓鼓鼓的臉蛋、讓人驚呼連連的喵星人造型。如果能在早晨吃到一片這麼Q萌的吐司，不管是不是貓奴都會幸福感滿溢啊！

貓咪造型吐司不僅僅是造型可愛而已，Neko Neko Shokupan對於吐司的食材也相當講究，使用100%日本香濃國產牛奶與日本嚴選的國產小麥製作，其中不加任何一滴水，還另外加入生奶油、奶油、蜂蜜等成分，使口感、風味都更好。除了原味外，Neko Neko Shokupan更提供了多種不同口味，包含紅豆、起司、巧克力.....等，也會不定期推出期間限定口味喔！這麼用心的製作，難怪吐司口感可以如此細緻柔軟，讓人愛不釋手。





雖然單吃吐司就已經讓人很滿足了，但如果能利用一點小巧思，搭配不同的食材來點綴，就可以變化出更多風味絕佳的「貓咪吐司」，像是可以利用抹上不同果醬搭配小裝飾來製作不同的喵星人主子，或是運用烘烤的顏色變化來製作出漸層的貓咪臉，依照自己的喜好來製作屬於自己喜歡的吐司口味，既美味又有趣。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App