夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

▲威廉王子與凱特帶著喬治王子與夏綠蒂公主參加聖誕禮拜。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室最受矚目的小王子與小公主齊亮相！英國時間聖誕節上午，由女王伊莉莎白二世率領王室成員，前往桑德林漢姆教區（Sandringham）的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂（St. Mary Magdalene Church）參加聖誕禮拜，威廉王子與凱特的6歲長子喬治王子與4歲女兒夏綠蒂公主也首度加入行列，仔細瞧一家四口服裝經過精心搭配，喬治與爸爸的服裝色系相同，穿綠色大衣的夏綠蒂則與媽媽的帽子、高跟鞋與手拿包相呼應，再次上演美好畫面。

▲夏綠蒂公主（中）拿著粉紅色火鶴玩具模樣可愛。（圖／路透社）

凱特的好品味備受肯定，對於兒女的穿搭也相當投入，聖誕節當天她穿領口與袖口都點綴人造毛的Catherine Walker灰色雙排扣常大衣，搭配綠色帽子、高跟鞋與手拿包；女兒夏綠地公主則穿上常光顧的英國童裝Amaia綠色Razobil大衣，無論是顏色或雙排扣設計都相似，形成另類母女裝，夏綠蒂公主面對大批群眾時還手拿粉紅色的火鶴玩具，模樣超萌。

▲夏綠蒂公主穿的Amaia綠色Razobil大衣，約5,600元。（圖／翻攝Amaia Kids官網）

母女檔吸睛外，父子檔也不遜色，喬治王子身穿海軍藍色的西裝，與爸爸威廉王子的造型相呼應，展露紳士風範。而1歲半的路易王子因年紀太小，未參加此次聖誕禮拜。

▲威廉王子一家是最受矚目的英國王室成員。（圖／路透社）