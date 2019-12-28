蛋黃哥的被子是豆皮！三麗鷗咖啡店倫敦開幕　日式餐點可愛到爆

編輯／Emily 圖／翻攝自tombocafe.com、puroland.jp、IG@tombo_london

擁有Hello Kitty、美樂蒂等人氣角色的三麗鷗家族魅力無法擋，連在歐洲都很受歡迎。現在英國倫敦出現了歐洲第一家與三麗鷗合作的餐廳，這間Tombo Café是專門賣日本料理的咖啡廳，它們將店內的菜色結合Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝等卡通人物的可愛造型，讓人看了好心動。

Tombo Café是位於英國倫敦的咖啡廳，裡面專門販賣像夏威夷生魚飯、丼飯、烏龍麵、咖哩飯等各種常見的日本料理，飲料和甜品則以日式的抹茶系列為主。咖啡廳和三麗鷗合作之後，將他們的菜色結合可愛的卡通角色，讓食物造型變得超級可愛，布丁狗躺在咖哩醬裡、蛋黃哥蓋的輩子是豆皮，讓人好想打卡拍照。

Hello Kitty系列餐點有健康取向的夏威夷生魚飯和巴西莓碗，裡面有可愛的Kitty點綴，美味度加倍！抹茶和甜甜圈也結合了Kitty造型。

其他角色餐點有布丁狗的咖哩飯、酷企鵝的拉麵還有蛋黃哥的丼飯、飲料，蛋黃哥軟爛的模樣超級萌。

除了菜色是卡通角色，裡面也販賣了很多三麗鷗周邊商品，如果湊巧在倫敦絕對要去朝聖一下。

其實在日本就能吃到三麗鷗卡通造型餐點了，明年1/10在日本三麗鷗的彩虹樂園，即將推出期間限定的夢幻甜點，會持續兩個月。這系列甜點本身就色彩繽紛，與人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗、酷洛米做結合後，可愛度倍增，看起來也更美味可口！

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