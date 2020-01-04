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「戀愛不是用來逃避寂寞的」　30歲後的女人該有的愛情觀

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▲朋友,女孩,感情。（圖／翻攝PEXELS）

▲談一個成熟的戀愛，先把自己調整好。（圖／翻攝PEXELS，以下同）

編輯／借借

在即將或已經邁入30歲代的妳，之前可能走過幾次心碎的感情，或仍走在猶豫不決的時機，只談愛與依存的求學時期已經過去，這社會告訴妳要長久走下去需要更多，無論如何妳需要更加成熟的戀愛，幾樣人生功課，讓一切更往「知道自己要什麼，能真正做選擇，並給另一半溫暖」邁進。

▲女性,兩性,心靈 。（圖／pixabay）

▲自己先照顧好自己，不要在感情中只有依存關係。（圖／翻攝PEXELS）

獨立生活
害怕孤單想找人談戀愛，只是為了排遣寂寞，如果心態無法成熟，兩人朝共同目標往前走的可能就越小。試著能獨立一個人生活，好好照顧自己，知道做什麼事能快樂，才能避免因為害怕孤單，失去自我去迎合對方的事發生。

能拒絕對方
已經到達能辨識是非的年紀，對於任何的過分要求，都能有說不的勇氣，如果沒有勇氣行動，即便知道對錯也沒有意義，適時喊停，告訴對方底線，才能平等相處。

聊是非用圖，情侶，男女，兩性，散步。（翻攝自PEXELS網站）

▲知道什麼是自己要的，與自己不要的，才能處於一個平穩的溝通。（圖／翻攝PEXELS）

學會傾聽
到這個階段，戀愛不是強求，而是持續的相互吸引，用傾聽來表達妳的溫暖，讓對方知道妳重視他，加上適時的鼓勵跟支持，是妳無法被其他人取代的理由。

不怕道歉與知道原諒
有時會有情緒上來與鑽牛角尖的時刻，意識到對方承受了妳的不可理喻，也懂勇於道歉，是成熟女人的行為，相反的，能夠承受對方突如其來的情緒，在合理的狀況下，適時地原諒對方也很重要。

調配自己與雙方的比例
一天有24小時，一週有7天，需要在這段時間容納獨處與相互陪伴的元素，缺一不可，自己調配出時間方程式，別忘了給另一半能呼吸的空間，緊迫盯人只會顯示妳的自卑跟不安全感，別忘了妳是可以獨立生活的女人，知道適可而止的定義。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲留下屬於自己的時間，才能好好思考，戀愛不是用來逃避寂寞的。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 療傷, 分手, 悲傷
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