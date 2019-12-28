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找到適合臉型的眉毛是變美關鍵！3大眉型零失敗畫法，新手也能快速掌握

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不管是韓系平眉，還是歐美妝的拱型眉，畫眉毛時其實依據的不是流行趨勢，而是要找到適合自己臉型的眉型才是關鍵！以下小編就帶來3大眉型適合的臉型教學，讓你找到真正適合自己臉型的眉毛畫法！

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

#韓系眉（一字平眉）
適合臉型：長型臉

▲眉毛畫法。（圖／美人圈） 

韓系一字眉因為線條比較粗短，所以視覺上能夠讓臉型變短，看起來更加可愛、溫柔～因此特別適合長型臉的人！因為長型臉的人很容易因為臉長看起來比較成熟，如果畫上一字眉就能在視覺上縮短臉型！

STEP 1：眉頭、眉峰、眉尾定點

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

首先畫出漂亮一字眉的訣竅就是要找對眉毛三點位置的定點！眉頭點為鼻翼正上方延長點，眉峰則是鼻翼45度角向上的延伸點，並比眉頭位置稍高半個小指頭寬度～最後眉尾則是以鼻頭和眼尾連線的延伸點，且位置不低於眉頭～找到這三點後，可以先以眉筆點出眉頭、眉峰、眉尾的三點位置！

STEP 2：確認上下眉框線條

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

接著找到三點位置之後，就用眉筆將上下眉框的位置連接起來～這邊還是要注意，不要讓眉尾低於眉頭，不然很容易帶有八字眉的衰感！在描繪位於上眉框的眉峰時，角度不是直直落下，而是要圓滑進行（但還是微微有下彎角度，看起來更有無害感），不會讓眉型過於生硬。

STEP 3：眉筆填色、暈染

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

拉出漂亮的眉框之後即可用眉筆填色～如果是眉毛比較稀疏的女孩，可以搭配眉粉，眉毛看起來會更自然！填補完眉毛之後拿出眉梳，從眉頭「由淺至深」將眉毛顏色刷均勻、刷淡，如果剛剛描繪的眉峰位置太過又稜角，這時也可以用眉梳刷淡後再用眉粉稍微填色，這樣就完成非常自然漂亮的一字眉了！

#日系眉
適合臉型：三角臉型、菱形臉

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

日系眉的重點著重於整體眉型非常平滑，幾乎沒有角度，只有微彎的弧度，看起來更有仙氣，且因為沒有明顯眉峰，所以很適合下巴比較尖，看起來比較高冷的三角臉型、菱形臉人～

STEP 1：眉梳整理

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

通常人的原生眉都會有眉峰的角度，因此想要畫出好看的日系彎眉，第一點就是要整理眉型～首先用眉梳將眉毛梳理整齊，接著將眉峰上下的雜毛都修掉，並將眉峰修成彎月弧形。

STEP 2：眉頭、眉尾弧度確認

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

修完眉後既可以確認眉毛的整體角度～首先眉頭部分的上下眉框以微斜的15度角稍稍上揚，直到眉峰位置。而眉峰上下的眉框則以微微下傾的15度角向下延伸，最後眉尾的結束不低於眉頭、並比眼尾正上方連線點稍長即可～

STEP 3：完成

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

最後一樣用染眉膏、眉梳稍稍整理毛流，就可以擁有空靈感的日系彎眉囉！

#拱型眉（歐美眉）
適合臉型：方型臉、圓臉、菱形臉

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

拱型眉因為整體眉毛角度明顯，加上眉型俐落，所以很適合圓臉人～可以讓臉型看起來不會那麼圓潤肉感，也能增加整體五官立體度。而方臉人本身的臉型雖然比較有稜有角，但是看歐美部落客就知道，方臉其實也很適合拱型眉～雖然整體看起來會更強勢一點，但是會是一種混血高級臉的風格！

STEP 1：眉頭、眉峰、眉尾定點

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

首先抓出眉頭位置，因為拱型眉的整體眉毛高低，基本上是以眉頭為依據～如果本身就是有眉峰的人，只需要對照本身眉頭位置即可；如果本身眉毛較平，可以以自身眉頭為基礎，再將眉頭位置下降0.1cm左右。而從眉頭最低點連接到眉峰、眉尾的角度大約是110度夾角～找到後即可用眉筆將三點連線。

STEP 2：修飾眉頭毛流、眉尾填色

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

接著就是使用眉筆填補眉尾顏色，而歐美眉的眉頭比較追求的風格是霧眉感的線條，所以眉頭部分則是拿出眉筆畫出一道道的俐落眉流～

STEP 3：眉梳、睫毛打底膏整理毛流

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

歐美眉的眉頭毛流感除了使用眉筆畫出毛流之外，本身眉毛毛量也很重要！所以先用眉梳將眉頭的毛流打理整齊，接著用睫毛打底膏將眉頭毛流梳直，因為睫毛打底膏也有定型作用，但是比起睫毛膏來說較不生硬，對於無眉人來說是很好的選擇！

STEP 4：完成

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

如果覺得眉型整體不夠俐落，可以使用遮瑕膏將眉框上下邊緣都修飾乾淨，這樣就是俐落感的歐美眉囉！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@soyeon.sin3、@3.48kg、@cchan_fee4、小紅書@子辰學長、@vanessa莎莎、@-whispersun、@MMMMMM、@MAGBOW、@昔幼爱西柚、@鄭大槌、@Miyo、@小幸運

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眉毛, 眉型, 臉型, 教學
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