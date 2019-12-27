PRADA竟然在信義區賣「花」　絕美快閃店保溫瓶只要2500元

▲PRADA Dreamscape Pop-up限時快閃店價格最低只要2500元，就能入手實用單品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

PRADA在人來人往的新光三越信義新天地A9館設立Dreamscape Pop-up限時快閃店，為了呼應花朵為主要元素的包款、配件，一踏進店就能感受到強烈的浪漫氣息，甚至罕見賣起「花」來，成為最大亮點。

▲藍色尼龍多功能包，從左至右NT$34,500；NT$34,500；NT$38,500 。（圖／品牌提供）

▲尼龍多功能手提包，NT$37,000 。（圖／品牌提供）

PRADA Dreamscape限時店圍繞「花」展開一系列大膽幻想，包括繽紛彩色尼龍手袋、帽飾、髮飾等單品，全都注入耀眼的藍、粉色，另外，尼龍手袋是機能性兼具的包款，在手提的基礎上賦予其肩背性能，俐落的剪裁與粗曠的銀色錬飾，撞擊出率性火花，再加上尼龍的防水、防刮特性，增加實用性，無論男女都能輕易搭配。

▲玫瑰印花絲巾，NT$11,000 ；保溫瓶NT$2,500；AirPods收納包NT$13,500；尼龍漁夫帽NT$9,500。（圖／品牌提供）

全系列也包含豐富多彩印有原創花卉圖案的絲巾，豐富春夏的搭配可能，除此之外，最大亮點莫過於與丹麥頂級花藝品牌「Nicolai Bergmann」合作推出的永生花禮盒，以極具繽紛的樣貌收藏在品牌經典的藍白盒之中，增加聯名價值，同時也為明年（2020年）的情人節提前鋪路，永生花代表了永不枯萎的愛情，限時限量販售別具意義。

▲與「Nicolai Bergmann」合作推出的永生花禮盒，NT$7,500。（圖／品牌提供）

PRADA Dreamscape限時店即日起至2020年2月16日，展開為期近兩個月的駐足，店面風格就以粉彩和鮮花元素營造浪漫氛圍，空間規畫採用粉色壁面、地毯和桌面與印有花朵圖案剪影的牆面完美呼應。PRADA經典淡綠色牆面搭配精緻展示櫃，為整個快閃店空間渲染浪漫情調，粉絲們別忘記來買「花」送給身邊心愛的人。

▲PRADA Dreamscape夢幻限時店在新光三越信義新天地A9館至2020年2月16日。（圖／品牌提供）

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