新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

不知道大家年前有沒有準備燙髮、染髮等，還沒決定的話，先參考一下韓網票選出來的秋冬「最美髮色」，每一款都是2020預計爆紅的髮色，既顯白不挑膚、幾款不用漂也能擁有，一起了解下！

2020髮色推薦1：午夜藍髮色

最近韓星回歸的大勢髮色就是這款午夜藍，在陽光下會偏藍一點、但在室內光又偏藍黑色，非常低調有個性，藍色也是非常適合黃肌的顏色，掃黃顯白感驚人！

2020髮色推薦2：奶茶棕髮色

流行幾季的奶茶棕髮色到2020依舊火，差別在於多了一點霧感的色調，沒有那麼金、顯得更有質感，比較低調一點的女孩建議可以染偏棕色調的奶茶棕，會比較沉穩。

喜歡高調一點的話，就可以染淺一點的奶茶色，讓頭髮更明亮。

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2020髮色推薦3：玫瑰粉棕髮色

偏玫瑰粉色調的棕色其實不會太高調、難以駕馭，比較保守的女孩建議染偏棕色調的粉棕色，比較高調的女孩可以挑戰看看像是idol髮色般的粉紅色，其實意外顯白喔！

2020髮色推薦4：煙燻棕髮色

在基本的棕色下加入煙燻色調，非常顯白不挑膚，會讓髮質看起來變得柔軟有質感，而且顯白有氣質，人人可以駕馭的了！

2020髮色推薦5：煙燻莓果紫髮色

偏藍紫調的顏色、就像是莓果類的髮色非常夢幻！偏紫的棕色調也很適合黃肌，可以讓膚色提亮、變得更粉嫩，顯白功力超強！

2020髮色推薦6：煙燻霧灰髮色

煙燻霧灰的顏色染上去，完全就是一個混血髮色！韓國這一兩季也特別流行這種煙燻髮色，沒有深髮色給人沉重的感覺，霧灰髮色非常輕盈、而且有種高級感。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@zshair_official、@salonmarch_jiwon、@boda_ouioui、@salondeboutique_jinju、@labloom_hair、@haum_h、@jung__sol、@e_na.___、@sb_raffine、@apgujung.ch、@chahong_yeseul

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