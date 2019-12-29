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MIT彩妝其實就超多好貨！美妝編輯私藏清單大公開，小資女省荷包必收

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編輯私心推薦的MIT好物二彈來啦！除了上次介紹過的MIT保養品之外，MIT彩妝也絕對是小資女不能錯過的！於是小編就熱搜了beauty美妝編輯們私藏的MIT彩妝清單，小資女絕對要收藏～

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

#FreshO2【升級版】微醺Bar 10色礦物眼彩盤，NT$1,099

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

FreshO2的第一代微醺Bar也好評多多～而第二代則是改良了第一代的缺點後推出，不只攜帶更方便，顏色也更多元！不管是想要走日常妝的大地土橘色，還是想要走派對妝容的閃亮黃、粉紫都有～這一盤的霧面色顏色顯色度適中，很適合新手使用，或是拿來疊擦；而珠光色則會呈現非常漂亮濃郁的細閃感，想要找一盤風格多變的眼影盤絕對非他莫屬！


#CelesteTerry 不只眼影盤，NT$1,350

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

CelesteTerry是由youtuber大沛和老公一起成立的品牌，從設計到內容物每一道程序都經過大沛親自把關，這一盤更是把所有實用的顏色都結合起來，不只可以當作眼影盤，更可以做為腮紅、修容、打亮，甚至是畫眉！他的粉質非常細緻，不管什麼顏色疊加在一起都很漂亮，最厲害的是珠光色拿來做為打亮真的美翻！在大沛的頻道裡也有非常多關於這一盤的教學，不只教你怎麼使用這盤眼影，連妝容技巧都很實用（大沛頻道請點我）！

#Solone 神隱修容餅 2.5g，NT$159

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

Solone家最火紅的產品雖然不是修容，但是這一顆神隱修容餅卻是美妝版上默默被狂推，連美妝編輯都超愛的好物！這系列的修容有４個顏色可以選擇，不管是黃肌白肌都可以找到適合自己膚色的修容，粉質不會太粗，顯色度也很剛好，不容易失手，尤其他的#03這一色拿來上鼻影真的超適合！帶有些微灰感的棕色能夠讓鼻樑跟陰影融合得非常完美～重點是它的價格超親民，就算包色也不心疼！

#1028 放色線激穩抗震眼線液，NT$390

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

1028的眼線一直都很有名，而放色線激穩抗震眼線液這一系列是他們家最近新出的眼線產品～不只多了鐵灰色可以選擇，筆頭更是0.01mm的毛筆型款式，非常好勾勒眼尾的尖端，也不容易暈開、畫錯時很容易修改，是一款彩妝新手、老手都可以使用的眼線液筆！

#Heme 柔霧慕斯唇釉（#01 SOFT TAUPE）5.6g，NT$360

▲mit彩妝。（圖／美人圈）

Heme家的唇膏cp值都很高，這系列的唇釉除了包裝超有質感之外，顏色也美翻天！尤其#01這一色更是現在非常火紅的奶茶土色！而且它上唇後雖然是柔霧質地，但是卻不會乾，也不顯唇紋，重點是持久度也很優秀～不太需要擔心沾杯問題。而且單擦或是和其他顏色疊擦都很漂亮飽和，喜歡偽素顏的女孩只要將唇線邊界暈開就會超美！

文／美人圈　圖／翻攝自FreshO2官網、IG@fresho2.com.tw、@1028_taiwan、@hemecosmetics、@solone_taiwan、@celesteterrycosmetics

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

MIT, 彩妝, FreshO2, Heme, 1028, Solone, elesteTerry
fashion.net

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