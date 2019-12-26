不是一身黑就顯瘦！黑衣多層次穿搭3撇步　微肉女孩輕鬆遮住粗腿大屁屁

黑色衣服一直都是顯瘦穿搭中很重要的元素，不過其實不是只穿全身黑就顯瘦，有層次的搭配反而更能凸顯黑色的優勢～而最近韓國一位微肉小姐姐치도，就公開了自己搭配黑色衣服時的穿搭技巧，還能輕鬆遮肉顯瘦～梨形身材、微肉女孩一定要看！

#上寬下窄

上寬下窄是很多穿搭教學一定會有的公式~這套穿搭是很休閒的運動風，치도以黑色的內搭褲加上oversize大學T搭配，微肉女孩不用擔心貼身的黑色內搭褲會讓下半身看起來擁腫，因為黑色顯瘦的優點，加上貼身的褲型比起寬褲，看起來會讓小腿更有線條，而長版的大學T則能蓋住肉肉屁股以及穿內搭褲會出現的駱駝蹄！最後再在腰間加上一件格紋外套就能完全遮住大腿和屁股的贅肉！

第二套一樣是上寬下窄的大學T搭配，不過比較特別的是，下半身選擇中性一點的束口工裝褲～因為上半身已經是寬鬆的大學T，束口工裝褲的優點就是，能夠修飾腿型～加上束口的工裝可以將最顯瘦的腳踝束起來，讓下半身整體看起來更顯瘦～建議可以選擇有多口袋的工裝褲，這樣可以讓暗色系的穿搭顯得更有層次感～

#亮色當重點

黑色穿搭很常見的問題就是，當全身一片黑時反而看不見你的腰線在哪～所以建議搭配黑色穿搭時，身上其中一件單品可以選擇亮色系，讓整體的層次分明，瘦的地方看起來更瘦；胖的地方也能遮肉～

搭配不同色系也會穿出不同的感覺～

#寬XH型

雖然說上寬下窄是顯瘦第一定律，但是也不代表上下都寬就會顯胖！只要選擇對的衣型，就算上寬下寬也可以穿起來很顯瘦～第一套一樣是走休閒風的衛衣穿搭，因為帽T通常比較軟、有寬鬆感，建議下半身選擇挺版的牛仔褲，這樣才不會整個人看起來很邋遢！而Ｈ型的版型能夠修飾腿型不好看的狀況，比如大腿外側肉特別多的女孩、或是屁屁比較大的梨形身材都很適合～

除了休閒感的牛仔褲之外，其實搭配甜美的裙裝也很顯瘦～一樣選擇Ｈ型的版型，能夠最好的修飾臀型跟腿型，長度建議落在小腿肚最佳！因為上半身是長版衛衣，所以長度位於小腿肚的長版百褶裙除了能顯腿瘦，更能拉長整體顯條，最後搭配上能夠拉長腿部比例的尖頭靴就大功告成！

文／美人圈 圖／翻攝自YouTube@치도 _ 내츄럴사이즈모델、IG@zoo_h_a

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