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造型師揭秘「護髮小金油」5大隱藏用法　竟能變身「頭皮卸妝油」

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▲揭秘「護髮小金油」5大隱藏用法 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲護髮油霸主之一巴黎卡詩「小金油」，除了吹髮前柔順髮絲，還有5大隱藏版神用法。（圖／翻攝IG@ kerastase_official）

記者張毓容／台北報導

不少女性習慣在吹髮前，先抹上一點髮油柔順髮絲，讓頭髮更好吹，且吹後不毛燥，而說到人氣與口碑兼具的髮油，除了帶起髮油風潮的摩洛哥優油外，就屬被暱稱為「護髮小金油」的巴黎卡詩金緻柔馭露能並駕齊驅了。

巴黎卡詩金緻柔馭露從上市以來，就深受凱特王妃及眾多歐美名媛、明星愛用，不僅因其能有效撫平秀髮毛燥、增添柔順光澤，還帶有如精品香氛般的高級訂製調香，更重要的是「小金油」擁有1瓶多用的萬能修護力，可為頭皮與髮絲帶來全方位的養護效果。頂級沙龍設計師分享，除了吹髮前的柔順作用，「小金油」還有隱藏版5大使用秘訣，快來看看專業髮型師們都怎麼用？

▲揭秘「護髮小金油」5大隱藏用法 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎卡詩 金緻柔馭露，100ml，NT$2,000。（圖／翻攝IG@ kerastase_official）

1.洗髮前的「頭皮卸妝油」

可當作頭皮卸妝油，洗髮前先幫助深層清潔頭皮。按壓1～2下金緻柔馭露塗抹於頭皮上，按摩片刻後洗淨，後續再搭配適合的頭皮髮浴。

2.護髮時的精華油

洗髮後要護髮時，可將「小金油」加入髮膜中混合使用，可提升髮膜修護力與潤澤度。取適量髮膜，加入1滴金緻柔馭露，拌勻後塗抹於髮中到髮尾，靜待5分鐘後沖洗。

3.染燙時的提亮劑

「小金油」還可混入染膏或燙髮劑中，幫助提升染燙後的髮直光澤與柔順感。在已調好的染膏按壓2下，或於第二劑燙髮劑中按壓4下，均勻混合後塗抹於秀髮。

4.吹整前防護隔離

在吹整前，按壓2下塗抹於頭髮上，輕輕按摩髮絲後再進行吹整，可幫助髮絲抵抗吹風機、電棒等熱工具高溫。

5.髮絲的隨身打光燈

拍照、約會或有重要場合前，按壓1下於手掌，以手指為梳子，從頭髮內層向外均勻塗抹於髮絲上，可瞬間撫平毛燥、增加光澤並維持秀髮造型。

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▲揭秘「護髮小金油」5大隱藏用法 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎卡詩 金緻柔馭露 鴻運限量版，100ml，NT$2,000。

隨著2020年即將到來，巴黎卡詩也首度推出針對農曆新春設計的「金緻柔馭露 鴻運限量版」，以代表著「喜慶吉祥」和「繁榮豐盈」的紅色為設計主調，並以無限光澤閃耀的金屬折射花紋襯底，讓整個瓶身洋溢著春暖花開的歡愉喜慶及高貴大氣感，讓「小金油」瞬間變為「鴻運小金油」。

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