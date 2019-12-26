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百億身家網紅寵女無極限　1歲女兒穿高級訂製服過聖誕

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▲▼ Kylie Jenner。（圖／翻攝Kylie Jenner IG）

▲凱莉傑納（右）與女兒Stormi一同穿RALPH & RUSSO高級訂製禮服。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「豐臀金」金卡達夏同母異父么妹、22歲的美國網紅凱莉傑納（Kylie Jenner），自創美妝品牌Kylie Cosmetics累積超過300億元身家，她花起錢來毫不手軟，為了聖誕節晚餐美美亮相，特別向英國高訂品牌RALPH & RUSSO訂製綠色緞面禮服，同時也為才1歲的女兒Stormi訂製，一同穿動輒數十萬、甚至百萬元起跳的高級訂製服。

▲▼ Kylie Jenner。（圖／翻攝Kylie Jenner IG）

▲凱莉傑納（左）與女兒Stormi的名字都繡在RALPH & RUSSO高級訂製禮服的衣標上。（圖／翻攝kyliejenner IG）

近年來在紅毯上爆紅的RALPH & RUSSO，創辦人為澳洲設計師夫婦檔Tamara Ralph和Michael Russo，品牌因梅根穿其禮服與哈利王子拍攝官方訂婚照，聲勢更達到頂點。熱愛時尚的凱莉傑納也中意其設計，為聖誕節訂製祖母綠色調的開高衩禮服，女兒的禮服也以同塊緞面布料製成，寵女無極限。

▲▼ Kylie Jenner。（圖／翻攝Kylie Jenner IG）

▲凱莉傑納特寫她搭配的華麗祖母綠鑽石項鍊與美甲。（圖／翻攝kyliejenner IG）

凱莉傑納對這套母女裝相當滿意，特別秀出各繡有她與女兒名字的高級訂製服衣標；穿上禮服後，她還搭配鑲嵌鑽石與大克拉祖母綠的華麗項鍊，當然連美甲也不放過，全塗上綠色指甲油，超級高調。

關鍵字：

凱莉傑納, Kylie Jenner, RALPH & RUSSO
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