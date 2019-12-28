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日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

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編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.jp、IG@starbucks_jp、disney.co.jp

隨著2020越來越近，日本星巴克也跟著推出了新年系列！除了搭配明年的生肖，推出了老鼠系列馬克杯、娃娃之外，還以新年開春祈福常會出現的達摩不倒翁、招財貓，搭配日本代表性的富士山、柴犬等元素，融入進新系列的設計當中。新春到來，杯子也要趕快改用新系列啦！

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

#鼠年系列

明年的生肖是老鼠，所以星巴克也跟著推出老鼠造型馬克杯。用具有春節氣氛的紅色為底，搭配白白胖胖的小老鼠，老鼠的五官用金色點綴，看起來超喜氣！平面款就已經很可愛，立體款凸出的頭和小腳，更讓萌度加倍～

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）
▲老鼠馬克杯立體款2,000日圓（約台幣550元）、平面款1,400日圓（約台幣385元）。

除了馬克杯，星巴克的小熊也換上了全白的老鼠服裝，娃娃款是手捧著咖啡杯，吊飾款小熊則坐在咖啡杯裡，兩隻都超級可愛。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）
▲老鼠裝小熊娃娃3,000日圓（約台幣826元）、小熊吊飾1,600日圓（約台幣440元）。

#達摩系列

日本過新年會用達摩不倒翁來祈求好運，因此許多新春商品中都會有達摩造型的設計。這次星巴克推出了綠色系的達摩造型馬克杯、隨行杯，白色小熊也變成達摩的樣子，可以拿來當吊飾。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲達摩馬克杯1,800日圓（約台幣495元）。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲達摩隨行杯2,300日圓（約台幣633元）。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）
▲達摩造型小熊1,600日圓（約台幣440元）。

#日本風系列

星巴克將具有日本風的柴犬、富士山、招財貓等元素，結合進產品的圖案設計中，推出了日本風圖案的保溫杯、隨行杯、手帕和收納袋，袋口是口金包設計，看起來復古有質感。另外還有招財貓、相撲小熊保溫杯，以及富士山馬克杯。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）


▲日本風收納袋2,000日圓（約台幣550元）、日本風手帕1,500日圓（約台幣413元）、日本風保溫杯4,400日圓（約台幣1212元）、日本風隨行杯1,800日圓（約台幣495元）。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）
▲招財貓保溫杯3,800日圓（約台幣1046元）、相撲小熊保溫杯4,000日圓（約台幣1102元）。

▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）
▲富士山馬克杯1,900日圓（約台幣523元）。

不只星巴克推出新春鼠年系列，迪士尼之前也預告過很多鼠年新商品，人氣角色小熊維尼就應景的換上了老鼠裝。而另一款迪士尼自創角色「大學熊」也推出了2020新版的老鼠裝娃娃！可愛的小熊們全換上不同顏色的超萌老鼠裝，毛色有白、灰、淺棕，還搭配了不同的小衣服，模樣精緻又可愛～

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▲星巴克鼠年新品。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

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關鍵字：

日本, 星巴克, 保溫杯, 馬克杯, 新年, 鼠年
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