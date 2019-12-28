主子變月光仙子！《美少女戰士》竟出寵物用品　貓狗版水手服超萌

編輯／Emily 圖／翻攝自petio.com、fancy-fukuya.co.jp

《美少女戰士》的周邊商品非常多，每次推出總是讓女孩們心動不已！現在居然延伸到寵物身上了，日本Bandai和寵物用品公司Petio合作，推出了一系列美少女戰士寵物用品。如果家裡有養貓貓狗狗的話，可以購入超可愛的美少女戰士服裝，讓你家主子也能學月光仙子夢幻變身啦！

#美少女戰士水手服

寵物用品系列中，最吸引人的就是這款美少女戰士水手服了！仿造卡通裡美少女戰士的服裝，做成給寵物穿的Q版，一系列有月光仙子、水星、火星、木星、金星五款。貓咪版本的只有半身的小披風，狗狗版則連下面的小裙子都有做出來，寵物們套上衣服的模樣真的萌翻了～另外還有兩款給貓咪用的項圈，同樣非常可愛。

▲貓咪版水手服2,728日圓（約台幣750元）。





▲狗狗版水手服3,278日圓（約台幣903元）。





▲美少女戰士項圈1,408日圓（約台幣387元）。

#露娜、印花小窩抱枕

給寵物歇息的小窩和抱枕有兩款，一款做成了卡通裡貓咪露娜的造型，紫色的小窩外觀超級可愛！另一款印花圖案的也很美。

▲露娜、印花小窩6,578日圓（約台幣1,812元）。





▲露娜、印花抱枕1,078日圓（約台幣297元）。

#寵物用品

用品系列有超實用的外出包，袋子本身很牢固，外層則低調的印了美少女戰士印花圖案。另外還有一系列玩具，給貓咪咬的造型玩具，就做成美少女戰士手杖造型，狗狗咬的球也做的超可愛，給他們咬還真有點捨不得～另外還有逗貓棒。

▲美少女戰士外出包9,680日圓（約台幣2,666元）。





▲咬咬玩具1,078日圓（約台幣297元）。





▲球球玩具1,078日圓（約台幣297元）。





▲逗貓棒657日圓（約台幣180元）。

這些寵物用品自己不能用實在很可惜，不過美少女戰士還是有很多可以收藏的周邊。像日本Jewerylic mirror推出的美少女戰士風手機殼，就讓人很想收藏，華麗夢幻的風格美到不行！用粉金配色加上寶石、緞帶做成的手杖是可拆卸的，黏在手機殼上超唯美，不想這麼浮誇也可以拿下來，有著愛心點點的透明殼一樣很可愛～

▲美少女戰士手機殼4,950日圓（約台幣1,363元）。

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